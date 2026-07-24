Οριστικό: Στην Τσέλσι για 6 χρόνια ο Λακρουά

Οριστική συμφωνία μεταξύ Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας για τον Μαξένς Λακρουά.

Στην Τσέλσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαξένς Λακρουά. Η διοίκηση των «μπλε» τα βρήκε σε όλα με την Κρίσταλ Πάλας και αναμένεται να προσθέσει στο δυναμικό της τον διεθνή αμυντικό.

Η Τσέλσι θα πληρώσει 52 εκατ. λίρες για την απόκτηση του Λακρουά, ενώ να σημειωθεί ότι στο deal δεν περιλαμβάνεται το όνομα του Αξελ Ντισασί που είχε γραφτεί τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ το συμβόλαιο θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2032.

Την περασμένη σεζόν ο Γάλλος πέτυχε 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 98 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Κρίσταλ Πάλας.