Το πλήρες πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2026 στον Βόλο

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου φιλοξενεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου το Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών, με την κορυφαία εγχώρια διοργάνωση να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού.

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα, μεταξύ άλλων, στον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή, την Ελίνα Τζένγκο και την Κατερίνα Στεφανίδη. Στη διοργάνωση θα αγωνιστεί επίσης ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης, διεκδικώντας τη 13η νίκη της καριέρας του στο τριπλούν και παράλληλα μία θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η διοργάνωση αποτελεί την τελευταία σημαντική ευκαιρία για τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου), είτε επιτυγχάνοντας τα απαιτούμενα όρια είτε μέσω της ευρωπαϊκής κατάταξης (ranking).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σφυροβολία ανδρών, όπου η Ελλάδα διαθέτει μεγάλη ποιότητα και βάθος. Οι Χρήστος Φρατζεσκάκης και Γιώργος Παπαναστασίου έχουν ήδη εξασφαλίσει το όριο πρόκρισης, ενώ οι υπόλοιποι αθλητές διεκδικούν την εναπομείνασα θέση, με τον Μιχάλη Αναστασάκη να έχει προβάδισμα βάσει ranking, χωρίς όμως να αποκλείονται ανατροπές σε περίπτωση πολύ μεγάλων βολών.

Αντίθετα, από τη διοργάνωση θα απουσιάσει η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400 μέτρα, Ελένη Ιακωβάκη, η οποία επέλεξε να ξεκουραστεί μετά το Ευρωπαϊκό Κ20, έχοντας μπροστά της και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν. Εκτός αγώνων θα είναι επίσης και η οκτώ φορές πανελληνιονίκης του ύψους, Τατιάνα Γκούσιν.

Όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΓΑΣ, σε αρκετά αγωνίσματα δεν θα διεξαχθούν προκριματικοί λόγω του αριθμού των συμμετοχών. Συγκεκριμένα, οι αθλητές θα αγωνιστούν απευθείας στους τελικούς στη σφυροβολία ανδρών και γυναικών, στο άλμα εις ύψος ανδρών και γυναικών, στο άλμα επί κοντώ ανδρών και γυναικών, καθώς και στη δισκοβολία γυναικών. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό θα ξεκινήσουν επίσης απευθείας από τους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά το πρωί του Σαββάτου με τους πρώτους προκριματικούς, ενώ οι τελικοί θα διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου, με αποκορύφωμα τις εμφανίσεις των κορυφαίων Ελλήνων πρωταθλητών και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης το βράδυ της Κυριακής.

Το πρόγραμμα των αγώνων

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7 - Πρωί

09:00 110μ. εμπόδια Α (Προκριματικοί)

09:25 100μ. εμπόδια Γ (Προκριματικοί)

09:30 Τριπλούν Γ (Προκριματικός, όριο 12,50μ.)

09:55 400μ. Γ (Προκριματικοί)

10:00 Σφαιροβολία Α (Προκριματικός, όριο 15,90μ.) - Βοηθητικό

10:20 400μ. Α (Προκριματικοί)

10:30 Ακοντισμός Γ (Προκριματικός, όριο 44,00μ.)

11:00 Τριπλούν Α (Προκριματικός, όριο 15,00μ.)

11:10 100μ. Γ (Προκριματικοί)

11:50 100μ. Α (Προκριματικοί)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7 - Απόγευμα

17:45 Δισκοβολία Γ (Τελικός)

18:10 Επί κοντώ Α (Τελικός)

18:15 Τριπλούν Γ (Τελικός)

18:25 Σφαιροβολία Α (Τελικός)

18:30 100μ. Γ (Τελική σειρά 1)

18:35 Σφυροβολία Α (Τελικός) - Βοηθητικό

18:40 100μ. Α (Τελική σειρά 1)

18:45 Υψος Γ (Τελικός)

19:05 100μ. εμπόδια Γ (Τελικός)

19:15 110μ. εμπόδια Α (Τελικός)

19:30 100μ. Γ (Τελική σειρά 2)

19:40 100μ. Α (Τελική σειρά 2)

19:45 Ακοντισμός Γ (Τελικός)

19:50 400μ. Γ (Τελικός)

19:55 Τριπλούν Α (Τελικός)

20:00 400μ. Α (Τελικός)

20:10 3.000μ. στιπλ Α (Τελικός)

20:30 3.000μ. στιπλ Γ (Τελικός)

20:50 1.500μ. Γ (Τελική σειρά 1)

21:00 1.500μ. Α (Τελική σειρά 1)

21:10 1.500μ. Γ (Τελική σειρά 2)

21:20 1.500μ. Α (Τελική σειρά 2)

21:40 4Χ100μ. Γ (Τελική σειρά 1)

21:49 4Χ100μ. Γ (Τελική σειρά 2)

21:58 4Χ100μ. Γ (Τελική σειρά 3)

22:10 4Χ100μ. Α (Τελική σειρά 1)

22:19 4Χ100μ. Α (Τελική σειρά 2)

22:28 4Χ100μ. Α (Τελική σειρά 3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7 - Πρωί

08:30 Δισκοβολία Α (Προκριματικός, όριο 47,60μ.) - 1ο Γκρουπ

09:00 800μ. Γ (Προκριματικοί)

09:20 800μ. Α (Προκριματικοί)

09:30 Μήκος Α (Προκριματικός, όριο 7,40μ.)

09:45 Δισκοβολία Α (Προκριματικός, όριο 47,60μ.) - 2ο Γκρουπ

09:50 400μ. εμπόδια Γ (Προκριματικοί)

10:10 Σφαιροβολία Γ (Προκριματικός, όριο 12,50μ.) - Βοηθητικό

10:15 400μ. εμπόδια Α (Προκριματικοί)

10:45 200μ. Γ (Προκριματικοί)

11:00 Μήκος Γ (Προκριματικός, όριο 5,80μ.)

11:00 Ακοντισμός Α (Προκριματικός, όριο 62,00μ.)

11:25 200μ. Α (Προκριματικοί)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7 - Απόγευμα