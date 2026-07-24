Γιανίβ Τούτσμαν στο SDNA: «Όταν ο Κάνγκουα παίρνει την μπάλα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο»

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος της Walla.co.il, μιλά στο SDNA για τον Κινγκς Κάνγκουα, σκιαγραφεί το αγωνιστικό και ανθρώπινο προφίλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού και προβλέπει πως ο 27χρονος χαφ θα εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές των «πράσινων».

Ο Κινγκς Κάνγκουα ετοιμάζεται να αφήσει τη Χάποελ Μπερ Σεβά για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να φτάνουν σε συμφωνία με τον ισραηλινό σύλλογο.

Το SDNA επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο της Walla.co.il, Γιανίβ Τούτσμαν (φωτ.), ο οποίος παρακολούθησε από πολύ κοντά την πορεία του διεθνούς μέσου στη Χάποελ Μπερ Σεβά και εξηγεί γιατί θεωρεί πως το Τριφύλλι απέκτησε έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ.

«Ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο Ισραήλ»

Ο Τούτσμαν δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη όταν κλήθηκε να αξιολογήσει τον Κάνγκουα.

«Μπορώ να το πω ξεκάθαρα. Τα δύο τελευταία χρόνια ο Κινγκς Κάνγκουα ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο Ισραήλ. Και δεν μιλάω μόνο για τον καλύτερο ξένο, αλλά συνολικά για τον κορυφαίο παίκτη του πρωταθλήματος.

Μέχρι περίπου τα μέσα της περασμένης σεζόν υπήρχε στη Χάποελ ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε, ο Νταν Μπίτον. Όμως αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του και σταμάτησε να αγωνίζεται.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο Κάνγκουα πήρε την ομάδα στις πλάτες του και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος».

«Μπορεί να κάνει τα πάντα στο γήπεδο»

Όσο για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του 27χρονου μέσου, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος στάθηκε στην πληρότητα του παιχνιδιού του.

«Είναι ένας μέσος που μπορεί να αγωνιστεί παντού. Παίζει πιο πίσω, πιο μπροστά, ακόμη και στα άκρα όταν χρειαστεί. Είναι πολύ τεχνικός, διαθέτει εξαιρετικό σουτ και έχει ασταμάτητα τρεξίματα.

Το σημαντικότερο είναι ότι ξέρει πάντα πού πρέπει να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Μπορεί εύκολα να περάσει αντιπάλους και όταν έχει την μπάλα στα πόδια του, δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο».

«Άξιζε καλύτερο συμβόλαιο»

Ο Τούτσμαν θεωρεί πως ένας από τους βασικούς λόγους που ο Κάνγκουα αναζητούσε το επόμενο βήμα στην καριέρα του ήταν η οικονομική αναγνώριση που πίστευε ότι άξιζε.

«Είμαι σίγουρος ότι αυτό υπήρχε στο μυαλό του τον τελευταίο χρόνο. Έβλεπε παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Μακάμπι Χάιφα να αμείβονται πολύ καλύτερα από εκείνον, ενώ ο ίδιος έπαιρνε περίπου 350.000 με 400.000 ευρώ τον χρόνο, χωρίς τα μπόνους.

Ήθελε ένα καλύτερο συμβόλαιο και, κατά τη γνώμη μου, το άξιζε απόλυτα. Ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο Ισραήλ τα δύο τελευταία χρόνια».

«Θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού»

Πέρα από την αγωνιστική του αξία, ο δημοσιογράφος της «Walla» στέκεται ιδιαίτερα και στον χαρακτήρα του Ζαμπιανού.

«Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο. Θα πάει να καθίσει με τους φιλάθλους, θα πιει έναν καφέ ή ένα ποτό μαζί τους, θέλει να είναι κομμάτι της ομάδας και της πόλης. Είναι πραγματικά ένας πολύ καλός χαρακτήρας.

Ουσιαστικά μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη Χάποελ Μπερ Σεβά. Ήρθε μικρός στις ακαδημίες, έφυγε για τον Ερυθρό Αστέρα και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες και πριν από δύο χρόνια επέστρεψε. Αυτό που έκανε από τότε ήταν πραγματικά εκπληκτικό.

Πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο καλός και στον Παναθηναϊκό όσο ήταν στη Χάποελ. Για μένα, θα εξελιχθεί εύκολα σε έναν από τους τρεις καλύτερους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού».