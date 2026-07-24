Αθλητικός Διευθυντής Άρσεναλ: «Θα μας ανεβάσει επίπεδο ο Τζόλης»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της Άρσεναλ, Άντρεα Μπέρτα καλωσόρισε τον Χρήστο Τζόλη στην Λονδρέζικη ομάδα.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Άντρεα Μπέρτα για τον Χρήστο Τζόλη. Ο Αθλητικός Διευθυντής της Άρσεναλ σχολίασε ότι ο Έλληνας διεθνής, έχει πολλά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, τα οποία θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι «Κανονιέρηδες» δαπάνησαν 40 εκατομμύρια για την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη, πόσο που αποτελεί ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Μπέρτα:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη. Είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης που κινείται φυσικά στα αριστερά, αλλά είναι άνετος στην πρώτη γραμμή. Είναι εξαιρετικός και με τα δύο πόδια, ευδοκιμεί σε στενούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική ικανότητα. Ο Χρήστος έχει πετύχει εξαιρετικά γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν. Είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, φέρνοντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία στην ομάδα μας. Είμαστε σίγουροι ότι ο Χρήστος θα συμβάλει σημαντικά στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα απολαύσουν να τον βλέπουν να παίζει με τη φανέλα της Άρσεναλ».