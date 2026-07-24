Το μήνυμα του Λεμπρόν μετά την συμφωνία με τους Σίξερς: «Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με ένα συγκλονιστικό του μήνυμα μετά την συμφωνία του με τους Σίξερς σημείωσε πως βρέθηκε ένα βήμα από το να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Σίξερς, έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων με τον 41χρονο πλέον «Βασιλιά» να συνεχίζει για 24η σερί σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Λεμπρόν με ένα συγκλονιστικό του μήνυμα μετά την συμφωνία του με την ομάδα της Φιλαδέλφεια σημείωσε πως βρέθηκε ένα βήμα από το να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη Τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω.

Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο;

Θέλω ακόμα να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμα να δουλεύω. Θέλω ακόμα να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμα να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συναίσθημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.

Σας ευχαριστώ, Λος Άντζελες. Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα, και το Νορθίστ Οχάιο θα είναι πάντα το σπίτι μου!»