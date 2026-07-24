Κλοπ στους δημοσιογράφους: «Αναλαμβάνω αυτή τη δουλειά παρόλο που είδα πώς φερθήκατε στον Νάγκελσμαν»

Ο Γιούργκεν Κλοπ στην παρουσίαση του από την Ομοσπονδία της Γερμανίας, έριξε «μπηχτή» προς τους Γερμανούς δημοσιογράφους.

Προπονητής της Εθνικής Γερμανίας είναι με κάθε επισημότητα ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός στις πρώτες του δηλώσεις, ήθελε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και να βάλει τα... όρια του στους δημοσιογράφους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κλοπ:

«Αν πειράξετε την οικογένειά μου, έφυγα. Αν νομίζετε ότι είμαι "σκουπίδι", να μου το πείτε κατάμουτρα και θα φύγω άμεσα, χωρίς αποζημίωση. Την ημέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω, χωρίς καμία αποζημίωση απόλυσης. Αν αύριο πείτε ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Όχι μόνο ένα άτομο, θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Αν η DFB πει ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν συμπεριφερθεί κάποιος άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, θα φύγω. Κρίνετέ με αν κάτι δεν λειτουργήσει.

Χαίρομαι να δουλέψω πάνω σε αυτό. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την εθνική ομάδα. Ιδανικά, αυτό είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για τον εαυτό μου. Την κάνω για εσάς. Αναλαμβάνω αυτή τη δουλειά παρόλο που έχω δει πώς φερθήκατε στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Την αναλαμβάνω παρόλο που έχω δει πώς φερθήκατε στον Τόμας Τούχελ».