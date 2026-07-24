Έπεσαν πάνω από 100.000 κεραυνοί μέσα σε λίγες ώρες σε όλη τη χώρα - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, τις τελευταίες ώρες έχουν πέσει πάνω από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα, ένα πρωτοφανές φαινόμενο.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ έκανε λόγο για δυσμενείς συνθήκες σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας, για μια «κακοκαιρία σπάνιας υφής για την εποχή» όπως είπε.

Και συνέχισε λέγοντας ότι οι περιοχές που είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, με το μέτωπο να κατεβαίνει προς την Αττική τις αμέσως επόμενες ώρες.

Όσο για το πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία, η κυρία Ζιακοπούλου είπε ότι «ακόμα 12 ώρες (σ.σ.: έως τις 6 το πρωί) θα χρειαστεί προσοχή για τα φαινόμενα».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας

Ήδη, ισχυρές βροχές ξέσπασαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη Zάκυνθο, ενώ στη Δράμα καταγράφηκε χαλάζι, όπως φαίνεται και στα βίντεο που ακολουθούν.

Την ίδια ώρα, μπουρίνια ξέσπασαν και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ μία μέρα νωρίτερα ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Γύρω στις 16:00, απίστευτο χαλάζι καταγράφηκε στην Εγνατία Οδό, μετά τα Γρεβενά, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, μέσα από ΙΧ.

Φθιώτιδα: Ισχυρό μπουρίνι σήκωσε στέγη

Η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της και δυτική Φθιώτιδα και ειδικότερα από τον Δήμο Μακρακώμης, συνοδευόμενη από έντονη βροχόπτωση, θυελλώδεις ανέμους και κατά τόπους χαλαζόπτωση.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μακρακώμη, όπου οι ισχυρές ριπές ανέμου ξήλωσαν τη στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Η μεταλλική κατασκευή παρασύρθηκε από τη δύναμη του αέρα και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο ίδιο σημείο ο δυνατός αέρας έσπασε και δέντρο, ενώ έντονα ήταν και τα καιρικά φαινόμενα στο δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη με σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου.

Στα λευκά ο Όλυμπος μετά από έντονη χαλαζόπτωση

Μονό καλοκαιρινή δεν είναι η εικόνα του Ολύμπου, καθώς σε βίντεο που ανέβηκε στη σελίδα στο Facebook Forecast Greece δείχνει ένα κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε από έντονη χαλαζόπτωση.

Πότε αναμένεται να «χτυπήσει» την Αττική

Όσον αφορά την Αττική, η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να γίνει αισθητή από τις επόμενες ώρες, με τα πρώτα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Ειδικότερα, το πιο κρίσιμο διάστημα αναμένεται αργά το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες, όταν οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται το βράδυ της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου και αυξημένα ύψη βροχής.

Πηγή: iefimerida.gr