Αργυρόπουλος: «Θα είμαστε απολύτως έτοιμοι για τον ημιτελικό κόντρα στους Ιταλούς»

Βέβαιος ότι η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών θα παρουσιαστεί πανέτοιμη στον ημιτελικό του Super Final του World Cup απέναντι στην Ιταλία εμφανίστηκε ο Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση, λόγω της απουσίας του Ντίνου Γενηδουνιά, μίλησε στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (25/7, 13:15 ώρα Ελλάδας), όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό απέναντι στη «σέτε μπέλο».

Ο διεθνής περιφερειακός στάθηκε στην αγχωτική επικράτηση με 14-13 επί του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα δεν απέδωσε σύμφωνα με τις δυνατότητές της, ωστόσο κατάφερε να πετύχει τον βασικό της στόχο, που ήταν η παρουσία στην τετράδα και η διεκδίκηση ενός μεταλλίου. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εικόνα που θα παρουσιάσει η Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία, ενώ ευχαρίστησε τους Έλληνες ομογενείς που στηρίζουν την προσπάθεια της ομάδας από τις εξέδρες.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος δήλωσε:

«Είμαστε χαρούμενοι που προκριθήκαμε και είμαστε πάλι ανάμεσα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες μιας παγκόσμιας διοργάνωσης, παρότι δεν παίξαμε όπως θέλαμε σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού με το Μαυροβούνιο. Θεωρώ ότι το άγχος μας κατέβαλε και μετά ίσως και να χαλαρώσαμε, όμως είναι πολύ σημαντικό που τελικά πετύχαμε τον στόχο της πρόκρισης στον ημιτελικό και μπήκαμε στον δρόμο των μεταλλίων. Θεωρώ ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι για τον ημιτελικό κόντρα στους Ιταλούς. Θέλουμε να εμφανιστούμε δυνατοί και να τα δώσουμε όλα, ειδικά για τους πολλούς Έλληνες ομογενείς, που έρχονται και κατακλύζουν τις εξέδρες του κολυμβητηρίου για να μας δουν και να μας στηρίξουν. Τους ευχαριστούμε πολύ και οφείλουμε να τους ικανοποιήσουμε».