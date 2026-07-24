Φιλική ήττα της Εθνικής Νεανίδων από την Ιταλία

Η Εθνική Νεανίδων ήταν εξαιρετική μαχητική απέναντι στην Ιταλία, όμως στο τέλος ηττήθηκε με 65-64 στο πρώτο μεταξύ τους φιλικό στο Μοντεγκρότο Τέρμε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας.

Οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού ήταν μαχητικές από την αρχή απέναντι στη μια ομάδα Α’ Κατηγορίας για ακόμη μια φορά, προηγούμενες στο ημίχρονο με 37-39, ενώ όταν βρέθηκαν πίσω στο τρίτο δεκάλεπτο (56-53), αντέδρασαν και πήραν το προβάδισμα με 62-64 στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως ένα αντιαθλητικό φάουλ έδωσε την ευκαιρία στη Ζανέτι να ισοφαρίσει από τη γραμμή των βολών, για να έρθει η Μπαλντασάρε με μία βολή να σημειώσει το τελικό σκορ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι αύριο (25/7) στις 11 το πρωί και μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα στο YouTube.

Δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 56-53, 65-64

Ιταλία (Νταλ’ Όρα): Ντιάνιε 6 (1), Μπαζάρα, Μπαλντασάρε 7, Κοζάρο 9 (1), Σανόγκο, Σάμπλιχ 3 (1), Ναντέο 10, Ζανέτι 9, Κοζάρο 9 (2), Ζουκόν 6 (2), Ρεντέλι 3 (1), Ντελ Πιάνο 6, Ομπασέκι 6

Ελλάδα (Μασλαρινός): Ζορμπαλά 7, Τσιανάκα 7 (1), Βίγκα 9 (1), Χλιαουτάκη 5, Τουμπανιάρη 12, Φουστέρη 9 (2), Σαμαντά 4, Κακαρά 3, Υφαντοπούλου 4, Καβελίδη 3, Καμπάκα 1, Προδρομίδη, Καραναγνώστη

Μπορείτε να δείτε ξανά τον αγώνα ΕΔΩ.