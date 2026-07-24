Τσέλσι: Σε επαφές με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τον Αλαϊμπέγκοβιτς

Η Τσέλσι είναι σε συζητήσεις με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την απόκτηση του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς.

Τον 18χρονο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς επιθυμεί η Τσέλσι η οποία είναι σε συνεχές επαφές με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για να τον αποκτήσει.

Ο Τσάμπι Αλόνσο τον γνωρίζει πολύ καλά από τη θητεία του στους Γερμανούς, με τον Αλαϊμπέγκοβιτς να προέρχεται από τις ακαδημίες του γερμανικού συλλόγου. Αξίζει να σημειωθεί ότι προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που προσφέρει η Τσέλσι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και ούτε έχει αποφασίσει ο παίκτης για το μέλλον του.

Ο 18χρονος wonderkid επέστρεψε τον Μάρτιο στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, μετά από 12 μήνες στη Ζάλτσμπουργκ, με την οποία την περσινή σεζόν μέτρησε 13 γκολ σε 44 εμφανίσεις στην Αυστρία.