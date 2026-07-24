Σύρος: Δεν ασκήθηκαν διώξεις για τη δολοφονία της 41χρονης - Αναπαράσταση ζήτησε η εισαγγελέας

Χωρίς απαντήσεις παραμένουν αρκετά ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, την ώρα που δεν ασκήθηκαν ακόμη διώξεις στον άνδρα που συνελήφθη για το έγκλημα, αλλά και τη σύζυγό του για συνεργεία.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών η οποία όμως δεν του άσκησε, προς το παρόν, καμία δίωξη ζητώντας από τις αρχές την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Οι αρχές έδωσαν εντολή να γίνει νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, το πρωί του Σαββάτου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες από τη στιγμή της δολοφονίας της 41χρονης στο σπίτι στη Σύρο.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για φρούρηση του σπιτιού καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να μην πειραχτούν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η 41χρονη φέρεται από βιντεοληπτικό υλικό να πλησιάζει το σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να φοράει το παντελόνι εργασίας της.

Όταν φτάνει κάθεται λίγη ώρα έξω από το σπίτι, στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι και της ανοίγει η 30χρονη. Στο χέρι της η 41χρονη φέρεται να κρατά ένα μαχαίρι με το οποίο εξετάζεται αν τραυματίστηκε ελαφρά η 30χρονη.

Λίγη ώρα μετά φαίνεται να ξεκίνησε λογομαχία με αποτέλεσμα ο συλληφθέντας να χτυπά τη διασώστρια με το μαχαίρι στην πλάτη.

Εν τέλει η γυναίκα εντοπίστηκε λίγα μέτρα πιο κάτω, στη μέση του δρόμου, όπου συνάδελφοί της την παρέλαβαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 42χρονη έχασε τη μάχη και κατέληξε.

Τα κίνητρα της δολοφονίας εξακολουθούν να ερευνώνται, ενώ όπως έγινε γνωστό το σπίτι που έμενε το ζευγάρι είναι ιδιόκτητο και άνηκε στον συλληφθέντα.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο μαχαίρια, ενώ συνεχίζουν να ψάχνουν όλες τις λεπτομέρειες για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Πηγή: cnn.gr