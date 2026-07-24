Παναθηναϊκός: Προπόνηση σε δύο γκρουπ μετά το «διπλό» στην Ουγγαρία

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά τη νίκη επί της Πάκσι, με όσους αγωνίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα να κάνουν αποθεραπεία.

Το «Τριφύλλι» άρχισε με νίκη τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη φετινή σεζόν, επικρατώντας με 1-2 της Πάκσι στην Ουγγαρία και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Μία ημέρα μετά το «διπλό», οι ποδοσφαιριστές της ομάδας επέστρεψαν στο «Γ. Καλαφάτης» για προπόνηση, με όσους αγωνίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους, ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας και τελείωσαν την προπόνηση με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Μετά τη χθεσινή αναμέτρηση με την Πάκσι, οι Πράσινοι προπονήθηκαν την Παρασκευή στο «Γ. Καλαφάτης».

Όσοι αγωνίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής αναμέτρησης ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».