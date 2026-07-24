Επίσημο: Στην Φαμαλικάο μέχρι το 2031 ο Κούτσιας

Την απόκτηση του Γιώργου Κούτσια ανακοίνωσε η Φαμαλικάο.

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Γιώργου Κούτσια στην Φαμαλικάο. Η Πορτογαλική ομάδα με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Την περσινή σεζόν ο Κούτσιας αγωνίστηκε με την φανέλα της Λουγκάνο και σε 59 παιχνίδια σημείωσε 14 γκολ και 4 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κούτσιας είχε συμβόλαιο με την Ελβετική ομάδα έως το 2028 με την ομάδα του αρχικά να είχε απορρίψει την πρόταση της Φαμαλικάο, αλλά ο παίκτης επέμενε να μετακομίσει στην Πορτογαλία κι έτσι η μεταγραφή έγινε.