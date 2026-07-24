Τοτέναμ: Σημαντική ενίσχυση με Πέδρο Νέτο

Η Τότεναμ συμφώνησε με την Τσέλσι για την απόκτηση του Πέδρο Νέτο.

Παίκτης της Τότεναμ όπως όλα θα γίνει ο Πέδρο Νέτο. Τα «Σπιρούνια» ήρθαν σε συμφωνία με την Τσέλσι και απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Η Τότεναμ θα βγάλει από τα ταμεία της 55 εκατ. λίρες για τον διεθνή ποδοσφαιριστή και αναμένεται το συμβόλαιο να έχει ισχύ για 5+1 χρόνια.

Ο Νέτος την περασμένη σεζόν με την φανέλα των «μπλε» αγωνίστηκε 52 φορές, σκοράροντας 10 τέρματα, μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο είχε μια ασίστ με την Εθνική Πορτογαλίας.