ΑΕΚ: Οι εκτελέσεις του Γιόβιτς και η δουλειά στην τακτική με... non stop πρέσινγκ 

Ο Λούκα Γιόβιτς επιβεβαιώνει καθημερινά την ικανότητα του στο σκοράρισμα με τις εκτελέσεις του να έχουν μεγάλη ακρίβεια. Αποστολή στην Ολλανδία Νίκος Τζαλίδης.

Ο Σέρβος επιθετικός, που αποτέλεσε πέρυσι τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ πετυχαίνοντας 21 γκολ... χωρίς προετοιμασία, δείχνει έτοιμος να πετύχει ακόμα πιο σπουδαία πράγματα τη νέα σεζόν που μπαίνει. Το ότι από την πρώτη μέρα βρίσκεται εδώ στο Απελντορν της Ολλανδίας και συμμετέχει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας αποτελεί την πιο ιδανική συνθήκη καθώς μπορεί να προετοιμάσει κατάλληλα το σώμα του και φυσικά, να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον κώδικα επικοινωνίας με τους συμπαίκτες του. Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πόσο σημαντικός είναι ο Γιόβιτς για το γκρουπ και κυρίως, τι περιθώρια υπάρχουν για να δούμε έναν ακόμα καλύτερο Γιόβιτς τη νέα σεζόν. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Σέρβου επιθετικού ασφαλώς είναι η ψυχραιμία που έχει μπροστά από το αντίπαλο τέρμα αλλά και η ποιότητα στις εκτελέσεις του. Σχεδόν όλα τα τελειώματα του καταλήγουν στα δίχτυα κάτι που ικανοποιεί απόλυτα τον Νίκολιτς ο οποίος πρέπει να πούμε ότι συνεχώς ζητάει από τους παίκτες του να έχουν ουσία στο παιχνίδι τους και το καθαρό μυαλό να εκτελούν σωστά. Ο Γιόβιτς δείχνει εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας με πόσο μεγάλη άνεση εκτελεί και το πόσο καλή σχέση έχει με το γκολ και σίγουρα αυτό το στοιχείο συνδυαστικά και με την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σωματικά δημιουργεί μια απόλυτα θετική συνθήκη για την ΑΕΚ που ποντάρει πάρα πολλά στον Σέρβο επιθετικό και στο ένστικτο του... εκτελεστή που έχει.

Πρέσινγκ, απαιτήσεις Νίκολιτς και δοκιμές

Από εκεί και πέρα και η απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία πραγματοποιήθηκε σε υψηλές εντάσεις με τους παίκτες να δουλεύουν πάνω στον τομέα του πρέσινγκ. Ήταν κάτι που ζητούσε έντονα ο Μάρκο Νίκολιτς τόσο στις ασκήσεις που προηγήθηκαν που ήταν πολύ απαιτητικές (σαν κορόιδο σε μικρά τετράγωνα με περιορισμούς) όσο και στο δίτερμα που ακολούθησε.

Ο Σέρβος τεχνικός ζητούσε οι παίκτες του να παίζουν ψηλά τις γραμμές και να πρεσάρουν με το που χάνουν την μπάλα και η αλήθεια είναι πως υπήρχε ανταπόκριση. Όπως έχουμε ξαναπεί η ΑΕΚ θα έχει ποικιλία και φέτος στο τακτικό της πλάνο και δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί. Γι' αυτόν τον λόγο δουλεύεται έντονα το build up και το passing game όταν ο Νίκολιτς θέλει να ελέγξει τον ρυθμό, γι' αυτό δουλεύεται και το πιο άμεσο παιχνίδι αλλά και ο τομέας της πίεσης.

Οι τομείς που δουλεύει και επιμένει ο Νίκολιτς με στόχο την εξέλιξη.

Ένας από τους πρωταγωνιστές του διπλού ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ο οποίος αγωνίστηκε αριστερά με τους βασικούς λόγω της απουσίας του Αμπουμπακρί Κοϊτά που έμεινε στο γυμναστήριο. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πέτυχε και το γκολ της ημέρας με υπέροχο δεξί φαλτσαριστό σουτ από δύσκολη γωνία ενώ είχε και δοκάρι. Γενικότερα είχε ένα καλό πρόσωπο ο Γκάτσι κάτι που σίγουρα ικανοποίησε τον Νίκολιτς ο οποίος ποντάρει στην ποιότητα και την εμπειρία του. Όσον αφορά τις δοκιμές του Νίκολιτς, στη μια ομάδα, αυτή των βασικών, κάτω από τα δοκάρια ήταν εναλλάξ οι Στρακόσα - Μπρινιόλι, οι Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, οι Ρότα, Πήλιος στα άκρα, οι Μαρίν, Κάιρινεν στον άξονα, οι Γκατσίνοβιτς (αντί Κοϊτά που έμεινε στο γυμναστήριο), Ζούμπκοφ στα φτερά και οι Γιόβιτς, Βάργκα στη γραμμή κρούσης. Είναι μια ενδεκάδα που αρχίζει να την μονιμοποιεί και να την δουλεύει όλο και πιο έντονα ο Σέρβος τεχνικός ο οποίος παρέταξε απέναντι τον Μπαλαμώτη στα δοκάρια, τους Βίντα, Γκεοργκίεφ στόπερ, τους Χριστακόπουλο, Πενραις στις πλευρές, τους Μάνταλο, Σαχαμπό στα χάφ, τους Ελίασον, Κουτέσα στα άκρα και τους Ζίνι, Αργυρίου στην επίθεση.