ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Σορετίρε - Τι συμβαίνει με τον Άλι

Ο Σόλα Σορετίρε συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του σε μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ - Τα νεότερα από τον Τάχα Άλι.

Οι ασπρόμαυροι λίγες ώρες μετά την επιστροφή τους από το Λούμπλιν, βρέθηκαν ξανά στη Νέα Μεσημβρία, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς.

Ευχάριστη έκπληξη ο Σόλα Σορετίρε, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος του σημερινού προγράμματος, αφού βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής του.

Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις rondo, παιχνίδι κατοχής, τελειώματα και παιχνίδι μικρού χώρου.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησαν θεραπεία. Ο Τάχα Άλι, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης, αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις το Σάββατο, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Κυριακής στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, καθώς αύριο (25/7) υπάρχει ρεπό για τις απαραίτητες ανάσες.

