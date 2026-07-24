Στρέφεται αυστηρά στο ΝΒΑ ο Παναθηναϊκός για άσο - Δεν κουνιέται από την Βιλερμπάν ο Φρανσίσκο

Η Asvel δίνει διαβεβαιώσεις στα μεγάλα συμβόλαια ότι θα τηρηθούν στο έπακρο, ο Παναθηναϊκός δεν σκοπεύει να περιμένει τον Φρανσίσκο και στρέφεται πλέον αυστηρά στις ΗΠΑ για «άσο» που θα κάνει διαφορά.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» by Elabet, ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε διακριτικά το θέμα του Γάλλου πόιντ γκαρντ αλλά φαίνεται πως ο συναγερμός που ήχησε για τα οικονομικά θέματα της Βιλερμπάν έληξε.

Η γαλλική ομάδα ενημέρωσε τους παίκτες της ότι δεν υπάρχει ζήτημα, σκοπεύει να διατηρήσει όλα τα βαριά συμβόλαια που είχε υπογράψει φέτος το καλοκαίρι και η εξέλιξη οδηγεί πλέον τους πράσινους στην αναζήτηση καθαρής λύσης από τις ΗΠΑ για τη θέση του βασικού άσου.

Οι πράσινοι δεν έχουν βρει ακόμα τον παίκτη που «τικάρει» όλα τα κουτάκια και θα περιμένουν όσο χρειαστεί για να περιορίσουν κάθε ρίσκο στο θέμα.

Εχουν άλλωστε σύμμαχο το… ανοιχτό πορτοφόλι του Γιαννακόπουλου που έχει δώσει εντολή για παίκτη μεγάλης αγωνιστικής αξίας με ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό.