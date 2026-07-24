Ο Λεμπρόν θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στις προπονήσεις των Σίξερς!

Ο «Βασιλιάς» πήρε την πολυαναμενόμενη απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, επιλέγοντας τους Φιλαδέλφεια 76ερς, σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην ανατολική περιφέρεια.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν, ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει την επιλογή να μένει στη Νέα Υόρκη και να μετακινείται με ελικόπτερο για τις προπονήσεις και τα παιχνίδια των Σίξερς στην Φιλαδέλφεια.

Οι δύο πόλεις άλλωστε είναι σε κοντινή απόσταση, με τον Λεμπρόν Τζέιμς τουλάχιστον για τους πρώτους του μήνες ως παίκτης των Σίξερς, να επιλέγει τη Νέα Υόρκη ως την κατοικία του.

H επιλογή που έδωσαν οι Σίξερς στον «Βασιλιά» να μπορεί να πηγαίνει στις προπονήσεις και τους αγώνες των Σίξερς με ελικόπτερο από τη Νέα Υόρκη, ήταν ένας από τους λόγους που έκαναν τον Τζέιμς να διαλέξει τους 76ερς.