Ο Λεμπρόν θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στις προπονήσεις των Σίξερς!

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν, ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει την επιλογή να μένει στη Νέα Υόρκη και να μετακινείται με ελικόπτερο για τις προπονήσεις και τα παιχνίδια των Σίξερς στην Φιλαδέλφεια.
Οι δύο πόλεις άλλωστε είναι σε κοντινή απόσταση, με τον Λεμπρόν Τζέιμς τουλάχιστον για τους πρώτους του μήνες ως παίκτης των Σίξερς, να επιλέγει τη Νέα Υόρκη ως την κατοικία του.
H επιλογή που έδωσαν οι Σίξερς στον «Βασιλιά» να μπορεί να πηγαίνει στις προπονήσεις και τους αγώνες των Σίξερς με ελικόπτερο από τη Νέα Υόρκη, ήταν ένας από τους λόγους που έκαναν τον Τζέιμς να διαλέξει τους 76ερς.
LeBron James having the option to live in New York City and commute to Sixers practices and games via helicopter only added to the appeal, per @mcten.— Evan Sidery (@esidery) July 24, 2026
Signing in Philadelphia could allow him to still temporarily live in NYC for his final season or two. pic.twitter.com/rch27t4yBE