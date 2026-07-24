Καλλιθέα: «Με πίεζε να κάνω άμβλωση», κατέθεσε η 37χρονη έγκυος μετά τον ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού σε βάρος της 37χρονης εγκύου στην Καλλιθέα την Τετάρτη 22 Ιουλίου με τον πρώην σύντροφό της να έχει συλληφθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, στην πρώτη της κατάθεση στους αστυνομικούς μετά τον ξυλοδαρμό της στην Καλλιθέα, ανέφερε ότι ο 28χρονος πρώην σύντροφός της την πίεζε να προχωρήσει σε άμβλωση, καθώς δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο κατηγορούμενος της ασκούσε επανειλημμένα πιέσεις να διακόψει την κύηση. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου ο 28χρονος μετέβη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην Καλλιθέα, όπου φέρεται να της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές.

Παράλληλα ο 28χρονος χτύπησε την πρώην σύντροφό του στην κοιλιά και άσκησε πίεση με το γόνατό του για αρκετή ώρα. Η 37χρονη, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή, ωστόσο το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η ψυχολογική της κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Πηγή: newsit.gr