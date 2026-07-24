Βαλέρι: «Ο Γκαγκάτσης μου έδωσε λευκή κόλλα για να συνεργαστώ - Ο διαιτητές φοβούνται να κάνουν λάθος εναντίον μιας μεγάλης ομάδας»

Ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι, αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ και υπεύθυνος VAR από τον Αύγουστο του 2024, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero», αφηγείται την εμπειρία του όσον αφορά την ελληνική διαιτησία.

Μετά από 225 αγώνες στην κορυφαία ιταλική κατηγορία και μια διεθνή καριέρα που περιελάμβανε Champions League, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Παγκόσμια Κύπελλα και Ολυμπιακούς Αγώνες, ο 48χρονος Ιταλός ανανέωσε τη συνεργασία του με την ΕΠΟ έως το 2028.

«Είμαι στην Ελλάδα από το 2024 και την ερωτεύτηκα», δήλωσε στην Il Messaggero, «επίσης επειδή ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκαγκάτσης, μου έδωσε αυτό που υποσχέθηκε: λευκή...κόλλα για να συνεργαστώ. Και τώρα ανανέωσα το συμβόλαιό μου μέχρι το 2028». Και πρόσθεσε: «Εδώ, η αγάπη για τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ έρχεται πρώτη, μετά ακολουθεί η αγάπη για τη μητέρα σου. Υπάρχει πολύ περισσότερο πάθος. Ο Γκαγκάτης είναι ένας από τους λίγους που κατείχε τη θέση για περισσότερα από δύο χρόνια, επειδή πάντα "κυβερνούσαν" οι μεγαλοι σύλλογοι και συνεχίζουν να το κάνουν. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, βάσει κανονισμού, αποφασίζουν σχεδόν τα πάντα, με την έγκριση των υπολοίπων».

Και συνέχισε αναφερόμενος στα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου: «Ένα περιβάλλον που είχε προβλήματα με τη διαφθορά, αλλά και σωματικές επιθέσεις. Σπασμωδικές επιθέσεις, καμένα σπίτια, βόμβες κάτω από αυτοκίνητα. Και μετά τα μέσα ενημέρωσης: αν οι χειρότεροι Ιταλοί δημοσιογράφοι έρχονταν στην Ελλάδα, θα δούλευαν για την "Χριστιανική Οικογένεια". Εδώ, δημοσιεύουν πολλές ψευδείς ειδήσεις, ψεύτικες ηχογραφήσεις VAR, οι οποίες δεν είναι δημόσιες όπως στην Ιταλία.

Λάβετε υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες ορισμένων συλλόγων κατέχουν τηλεόραση και εφημερίδες, επομένως μπορούν να προκαλέσουν φασαρία, η οποία ενισχύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάνετε μήνυση, τη γλιτώνουν με μια επιστολή απολογίας».

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, για να μετριαστεί ο κίνδυνος οι αποφάσεις των διαιτητών να ερμηνεύονται αποκλειστικά μέσω της επικοινωνίας των συλλόγων, η νέα διοίκηση εισήγαγε έναν μηχανισμό άμεσης πρόσβασης στις ηχογραφήσεις VAR. Οι ηχογραφήσεις δεν δημοσιεύονται, αλλά οι σύλλογοι μπορούν να ζητήσουν να τις ακούσουν, μετατρέποντας ένα εργαλείο που αρχικά θεωρούνταν αδιαφανές σε ένα κανάλι για θεσμική συζήτηση. «Έτσι αποφασίσαμε να διαθέσουμε το ηχητικό στους συλλόγους, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να το ακούσουν κατόπιν αιτήματος. Και αυτό έχει αυξήσει την εμπιστοσύνη. Και μετά έχουμε έναν πρόεδρο που μας υπερασπίζεται».

Η προστασία της αυτονομίας των διαιτητών έχει γίνει μια από τις πρώτες δοκιμασίες: «Στον πρώτο ορισμό, για τον αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Αστέρα, επιλέξαμε τον Σιδηρόπουλο, τον καλύτερο. Λοιπόν, μετά από δέκα λεπτά, ο πρόεδρος του Αστέρα ανακοίνωσε ότι αν δεν άλλαζε ο διαιτητής, δεν θα εμφανιζόταν η ομάδα. Ευτυχώς, ο Γκαγκάτης ανακοίνωσε αμέσως ότι, σε περίπτωση απουσίας του, ο αγώνας θα ακυρωνόταν.

Ο προηγούμενος που όριζε διαιτητές, ο Μπένετ, παραιτήθηκε επειδή ο πρόεδρος τον ανάγκασε να αλλάξει έναν από τους διαιτητές».

«Οι μικρότερες ομάδες συχνά παραπονιούνται και ζητούν ξένους διαιτητές, όπως αυτοί που, βάσει κανονισμού, πρέπει να διαιτητεύουν άμεσους αγώνες μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων, οι οποίοι δυστυχώς δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες διαιτητές.

Αλλά αυτή τη σεζόν, ελπίζουμε να τους επαναφέρουμε, όπως συνέβη στους τελικούς του Κυπέλλου και του Super Cup, οι οποίοι πήγαν πολύ καλά.

Έχουμε διαπιστώσει ότι οι διαιτητές φοβούνται να κάνουν λάθος εναντίον μιας μεγάλης ομάδας επειδή θα έλειπαν για τέσσερις μήνες. Λάβετε υπόψη ότι κερδίζουν χίλια ευρώ ακαθάριστα ανά παιχνίδι, όταν ο μέσος μισθός εδώ είναι 700 ευρώ.

Ας είμαστε σαφείς, η υποταγή έχει επανεμφανιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά τους σταματάμε χωρίς να το πούμε στις εφημερίδες, όπως συμβαίνει στην Ιταλία. Και τα αποτελέσματα είναι ορατά».

Αναφέρθηκε επίσης και σε ακραία περιστατικά: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν εισέλθει στο γήπεδο με όπλα. Σκεφτείτε ότι το 2018, η κυβέρνηση έκλεισε τα στάδια λόγω περιστατικών. Τώρα οι οπαδοί των φιλοξενούμενων απαγορεύεται να μετακινούνται πάντα στους μεγάλους αγώνες και έχει εισαχθεί το VAR, το οποίο μέχρι πέρυσι πληρωνόταν ακόμη και από το κράτος».