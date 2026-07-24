Σημαντική κίνηση με Παπασάββα για την Ελλάς Σύρου (pic)

Η Ελλάς Σύρου συνεχίζει τις ουσιαστικές κινήσεις για την διαμόρφωση του ρόστερ της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αντώνη Παπασάββα.

Ο 31χρονος μέσος διαθέτει εξαιρετική εμπειρία από τα γήπεδα της Super League 2, έχοντας περάσει -μεταξύ άλλων- από Αιγάλεω, Ηλιούπολη και Κηφισιά, με την οποία έπαιξε και στην Α’ Εθνική και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Η μεταγραφή του ενισχύει σημαντικά την μεσαία γραμμή των Συριανών, οι οποίοι έχουν φέτος υψηλές βλέψεις και το αποδεικνύουν με κάθε τους κίνηση.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντώνη Παπασάββα.

Ο Παπασάββας ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία του Ολυμπιακού και σε ηλικία 18 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των «Ερυθρολεύκων», ενώ παράλληλα αποτελούσε μέλος της Εθνικής Νέων.

Ακολούθησε ο Τύρναβος, η Τρίγλια Ραφήνας, ο Αχαρναϊκός, το Αιγάλεω, και ο Πανθηραϊκός, προτού φορέσει τη φανέλα της Κηφισιάς.

Με την ομάδα των Βόρειων προαστίων κατέκτησε διαδοχικές ανόδους και αγωνίστηκε μαζί της στην Α’ Εθνική, αποτελώντας τον ιστορικό αρχηγό της.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή, ενώ την περασμένη σεζόν αποτέλεσε μέλος της Ηλιούπολης.

Αντώνη σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την φανέλα της ομάδα μας».