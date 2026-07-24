Κάνγκουα στο SDNA: «Ενθουσιασμένος που έρχομαι στον Παναθηναϊκό – Να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη των οπαδών»

Ο Κινγκς Κάνγκουα μίλησε αποκλειστικά στο SDNA για την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, η οποία θα επισημοποιηθεί μετά τον επαναληπτικό της Χάποελ Μπέερ Σέβα με την Βίκινγκουρ. «Ανυπομονώ να συναντήσω τους νέους συμπαίκτες μου στον Παναθηναϊκό, θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου».

Ο Κινγκς Κάνγκουα εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από την αίσια έκβαση της μεταπήδησης του στους «Πράσινους», η οποία ανακοινώθηκε ήδη από την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Μπέερ Σέβα. Ο 27χρονος χαφ από την Ζάμπια θα ταξιδέψει στην Αθήνα την επόμενη Παρασκευή (31/7), αφού προηγουμένως αγωνιστεί στην ρεβάνς με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ για τον B΄ Προκριματικό Γύρο του Champions League.

Το «Τριφύλλι» έκανε το «κόλπο γκρόσο» δαπανώντας περίπου 4 εκατ. ευρώ προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό του, τον καλύτερο ίσως ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος Ισραήλ και αφού προηγουμένως η ΑΕΚ έκανε πίσω, καθώς επιθυμούσε άμεσα την ένταξη του στους «Κιτρινόμαυρους».



Ο διεθνής άσος, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να έρθει στους «Πράσινους» μιλώντας για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο SDNA, ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του «Τριφυλλιού».



«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για την μεταγραφή μου σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ανυπομονώ να συναντήσω τους νέους συμπαίκτες μου και να ξεκινήσω να αγωνίζομαι στον σύλλογο.



Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για τα καλά λόγια που λένε για μένα και να τους πω πως θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπο μου», τόνισε χαρακτηριστικά Κινγκς Κάνγκουα.