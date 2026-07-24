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Χυλόπιτα του Γκουαρντιόλα σε Εθνική Ιταλίας, στροφή σε Πίρλο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Πεπ ευχαρίστησε τον Πάολο Μαλντίνι για την προσφορά του, αλλά αρνήθηκε την πρόταση να αναλάβει την σκουάντρα ατζούρα.

Ένα ευγενικό… όχι ήταν η απάντηση του Πεπ Γκουαρντιόλα στην πρόταση που του έκαναν Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας.

Παρότι η κουβέντα δεν πήγε ποτέ στο οικονομικό, ο Καταλανός τεχνικός αφού ζύγισε για κάποιες ημέρες τα πράγματα αποφάσισε να αρνηθεί την πρόταση, καθώς τόνισε ότι την παρούσα φάση δεν θα μπορούσε να αφοσιωθεί στο 100% σε ένα τέτοιο πρότζεκτ.

Πλέον η ιταλική ομοσπονδία στρέφεται στην περίπτωση του Αντρέα Πίρλο, ο οποίος από ισχυρό αουτσάιντερ, γίνεται πλέον το φαβορί για τον πάγκο της σκουάντρα ατζούρα, που ψάχνει ένα μεγάλο όνομα για να σφραγίσει την νέα εποχή.

Χυλόπιτα του Γκουαρντιόλα σε Εθνική Ιταλίας, στροφή σε Πίρλο