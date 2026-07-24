Χυλόπιτα του Γκουαρντιόλα σε Εθνική Ιταλίας, στροφή σε Πίρλο

Ο Πεπ ευχαρίστησε τον Πάολο Μαλντίνι για την προσφορά του, αλλά αρνήθηκε την πρόταση να αναλάβει την σκουάντρα ατζούρα.

Ένα ευγενικό… όχι ήταν η απάντηση του Πεπ Γκουαρντιόλα στην πρόταση που του έκαναν Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας.

Παρότι η κουβέντα δεν πήγε ποτέ στο οικονομικό, ο Καταλανός τεχνικός αφού ζύγισε για κάποιες ημέρες τα πράγματα αποφάσισε να αρνηθεί την πρόταση, καθώς τόνισε ότι την παρούσα φάση δεν θα μπορούσε να αφοσιωθεί στο 100% σε ένα τέτοιο πρότζεκτ.

Πλέον η ιταλική ομοσπονδία στρέφεται στην περίπτωση του Αντρέα Πίρλο, ο οποίος από ισχυρό αουτσάιντερ, γίνεται πλέον το φαβορί για τον πάγκο της σκουάντρα ατζούρα, που ψάχνει ένα μεγάλο όνομα για να σφραγίσει την νέα εποχή.