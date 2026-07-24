Μαρέσκα: «Κάθε προπονητής θέλει να έχει τον Ρόδρι»

Ο Έντσο Μαρέσκα μίλησε για τον Ρόδρι αναφέροντας ότι κάθε προπονητής θέλει να τον έχει στην ομάδα του.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα μετά τα δημοσιεύματα που φέρνουν μια... ανάσα τον Ρόδρι από την Ρεάλ Μαδρίτης, σχολίασε ότι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής θα κάνει χειρουργείο στην πλάτη του και μετά την ξεκούραση του θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Να θυμίσουμε ότι το συμβόλαιο του Ρόδρι με την Αγγλική ομάδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και δεν έχει σκοπό να χάσει εύκολα έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μαρέσκα:

«Ο Ρόδρι θα υποβληθεί σε χειρουργείο στην πλάτη την Δευτέρα (27/7). Χρειάζεται διακοπές, πρέπει να ξεκουραστεί, να αναρρώσει και μετά θα επιστρέψει εδώ μαζί μας. Κάθε προπονητής θέλει να έχει τον Ρόδρι, γιατί είναι κορυφαίος παίκτης.»