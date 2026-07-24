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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ανανέωσε τον Ακόρσι και τον έδωσε δανεικό στην Πέζαρο η Βίρτους

Μπάσκετ
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Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ματέο Ακόρσι, που θα δοθεί δανεικός στην Πέζαρο.

Η ιταλική ομάδα «έδεσε» τον 19χρονο άσο για τα επόμενα δύο χρόνια και θα τον δώσει δανεικό στην Πέζαρο για να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο Ακόρσι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη Βίρτους Μπολόνια έπαιξε σε 6 ματς στην Euroleague.

Ανανέωσε τον Ακόρσι και τον έδωσε δανεικό στην Πέζαρο η Βίρτους