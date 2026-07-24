Ανανέωσε τον Ακόρσι και τον έδωσε δανεικό στην Πέζαρο η Βίρτους

Η ιταλική ομάδα «έδεσε» τον 19χρονο άσο για τα επόμενα δύο χρόνια και θα τον δώσει δανεικό στην Πέζαρο για να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Ο Ακόρσι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη Βίρτους Μπολόνια έπαιξε σε 6 ματς στην Euroleague.
Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver raggiunto con Matteo Accorsi un accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028 🤝— Virtus Bologna (@VirtusBo) July 24, 2026
Nella prossima stagione Accorsi vestirà la canotta della @VLPesaro con la formula del prestito annuale.
In bocca al lupo Acco 🤍🖤 pic.twitter.com/b4f5JA3I5N