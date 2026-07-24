Ποδοσφαιριστής της Αυστραλίας φέρεται να βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη!

Σε μεγάλους… μπελάδες έχει μπλέξει ο Κριστιάν Βολπάτο, ο οποίος φέρεται να έχει βρεθεί θετικός σε κοκαΐνη.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η είδηση που αφορά τον Κριστιάν Βολπάτο. Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα ο 22χρονος ύστερα από μπλόκο της αστυνομίας για υπερβολική ταχύτητα, εντοπίστηκε θετικός σε τεστ ναρκωτικών, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι του επιβλήθηκε πρόστιμο και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έξι μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κριστιάν Βολπάτο, ο οποίος αγωνίζεται στη Serie A με τη φανέλα της Σασουόλο, πρόσφατα άλλαξε την υπηκοότητά, επιλέγοντας να εκπροσωπήσει την Αυστραλία αφήνοντας την εθνική Ιταλίας.