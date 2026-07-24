Τέσσερα ελληνικά πληρώματα στους τελικούς του Παγκοσμίου Κ23

Θετικός ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας Κ23, που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ, καθώς τέσσερις ελληνικές συμμετοχές εξασφάλισαν την παρουσία τους στους τελικούς.

Στο διπλό σκιφ γυναικών, οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί, κατακτώντας την πρώτη θέση στη σειρά τους με χρόνο 7:01.72. Η εμφάνισή τους τις φέρνει σε εξαιρετική θέση ενόψει του τελικού, όπου θα διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο.

Αντίστοιχα, στη δίκωπο ανδρών, οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας πέρασαν με τον καλύτερο τρόπο στον τελικό, τερματίζοντας πρώτοι στη σειρά τους σε 6:34.00.

Την πρόκριση στους τελικούς των αγωνισμάτων τους πανηγύρισαν επίσης ο Νίκος Χωλόπουλος στο σκιφ, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση της σειράς του με χρόνο 6:58.54, καθώς και ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών, που επίσης ήταν τρίτος με επίδοση 7:08.62.

Από την άλλη πλευρά, στον τελικό Β΄, όπου θα διεκδικήσουν τις θέσεις 7-12 της τελικής κατάταξης, προκρίθηκαν η Βάλια Λυκομήτρου στο σκιφ, μετά την πέμπτη θέση στη σειρά της με 7:48.33, οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Απόστολος Λυκομήτρος στο διπλό σκιφ, οι οποίοι τερμάτισαν έκτοι με 6:29.34, καθώς και οι Νεφέλη Ντάρα και Παναγιώτα Καλαϊτζή στη δίκωπο, που ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στην πέμπτη θέση με χρόνο 7:23.34.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών, καθώς το αγώνισμα συγκέντρωσε περιορισμένο αριθμό συμμετοχών.