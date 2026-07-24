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Μπουμ: Υπέγραψε στους Σίξερς ο Λεμπρόν!

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Βόμβα από το πουθενά: Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Λεμπρόν Τζέιμς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Σίξερς αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Μπουμ: Υπέγραψε στους Σίξερς ο Λεμπρόν!