Μπουμ: Υπέγραψε στους Σίξερς ο Λεμπρόν!

Βόμβα από το πουθενά: Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Λεμπρόν Τζέιμς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Σίξερς αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

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