Τροχαίο στη Χαλκιδική με 5 τραυματίες - Ανάμεσά τους και 3 παιδιά

Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, στο ύψος της Παλαιοχώρας Χαλκιδικής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστο λόγο.
Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ο 55χρονος οδηγός από το Κιργιστάν με συνεπιβάτες μια 52χρονη και ένα 8χρονο παιδί. Το δεύτερο όχημα οδηγούσε 43χρονος Βούλγαρος ενώ συνεπιβάτες ήταν μία 39χρονη και δύο παιδιά ηλικίας 6 και 12 χρόνων.
Από την σύγκρουση των οχημάτων τραυματίστηκαν οι 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά.
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Πηγή: newsit.gr