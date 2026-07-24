Μπουένο για NBA και Euroleague: «Υπήρχε διχασμός, αλλά πλέον έχει επιτευχθεί σύμπνοια - Ας το κάνουμε όλοι μαζί»

Ο Τσους Μπουένο σε συνέντευξη του άνοιξε τα χαρτιά του για την επόμενη ημέρα της EuroLeague, μιλώντας για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA Europe.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του στο «StreamTime Sports»:

Για την επέκταση της EuroLeague και τη δημιουργία νέων franchises:



«Όταν επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας, θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά και να τα κάνουμε καλύτερα. Δεν επιδιώκουμε την επέκταση απλώς για χάρη της επέκτασης, αλλά θέλουμε να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο.



Όταν εξετάζουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας franchises, ίσως έχει νόημα να απευθυνθούμε στο Λονδίνο, τη Ρώμη ή το Βερολίνο. Ίσως έχει νόημα να διασώσουμε ορισμένα μεγάλα ονόματα του μπάσκετ. Ίσως αυτά να επιθυμούν να μετατραπούν σε franchises, οπότε τους προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα.



Θα έχουν επενδυτές στο πλευρό τους, καθώς θα διακρίνουν προοπτικές σιγουριάς, ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα και την ευκαιρία να αγωνιστούν απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης».



Για το NBA Europe και το ενδεχόμενο συνεργασίας με την EuroLeague:



«Πριν έρθω εδώ, ορισμένοι ιδιοκτήτες ομάδων της EuroLeague ήταν επιφυλακτικοί απέναντι σε οτιδήποτε προερχόταν από το NBA. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση.



Αν το NBA αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί εδώ, διαθέτοντας τεράστια κεφάλαια και την αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης που το χαρακτηρίζει, γιατί να φοβόμαστε; Αντιθέτως, οφείλουμε να εξετάσουμε αυτή την προοπτική.



Αν στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τα έσοδά μας, ίσως ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι σε συνεργασία με το NBA. Ίσως και όχι. Αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να το διερευνήσουμε».



Για το πλάνο του NBA Europe:



«Έρχονται. Ξέρω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εργάζονται ακόμη πάνω στα ζητήματα των πόλεων, των χορηγών και άλλων παραμέτρων, αλλά έρχονται.



Ας είμαστε ανοιχτοί και ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία. Αν υπάρξουν δύο λίγκες τότε ναι, θα αναγκαστούμε να ανταγωνιστούμε. Αυτό είναι θεμιτό.



Όμως ο ανταγωνισμός θα κατακερματίσει την αγορά. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον κατακερματισμό και τις τριβές, θεωρώ ότι είναι δική μου ευθύνη να κάνω τουλάχιστον μία προσπάθεια. Στο τέλος της ημέρας, οφείλουμε να το κάνουμε να πετύχει».



Για το τι θα είχε κάνει διαφορετικά αν είχε αναλάβει νωρίτερα:



«Μακάρι να βρισκόμουν εδώ τρία χρόνια νωρίτερα. Πιστεύω ότι η σωστή προσέγγιση θα ήταν να συνεργαστεί το NBA με την EuroLeague.



Διαθέτουμε ήδη τα κορυφαία brands, τους μεγαλύτερους συλλόγους, τις μεγαλύτερες βάσεις φιλάθλων και τις μεγαλύτερες πόλεις. Οι βάσεις υπάρχουν ήδη.



Κατά τη γνώμη μου, αυτός θα ήταν ο καλύτερος δρόμος».



Για το πώς φαντάζεται μια πιθανή συνεργασία με το NBA Europe:



«Για μένα, θα ήταν ευκολότερο αν είχαμε τις 13 ομάδες και στη συνέχεια τις 5 ή 6 αγορές για τις οποίες γίνεται λόγος. Θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες και να απευθυνθούμε στην αγορά για να βρούμε κάποιον συνέταιρο.



Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώνονταν θα μπορούσαν να αποζημιώσουν τους ανθρώπους που αφιέρωσαν 26 χρόνια στην οικοδόμηση αυτής της επιχείρησης, ενώ θα μπορούσαμε επίσης να διαθέσουμε μέρος των χρημάτων για κεφάλαιο κίνησης και για την ανανέωση της εικόνας της συνεργασίας».



Για την παραμονή Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε στην EuroLeague:



«Είμαι πολύ χαρούμενος. Πιστεύω ότι οι σύλλογοι, τα διοικητικά συμβούλια, οι γενικοί διευθυντές και οι ιδιοκτήτες αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πλάνο.



Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να επιτευχθεί σύμπνοια, καθώς προηγουμένως υπήρχε κάποιος διχασμός. Πλέον, όλοι έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να βρισκόμαστε σε τρία χρόνια και ποιους οικονομικούς στόχους επιδιώκουμε.



Η ένταξη της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φενέρμπαχτσε αποτελεί ισχυρό μήνυμα. Και αν έρθει το NBA, ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία, αλλά ας το κάνουμε όλοι μαζί».



Για το τι χρειάζεται ώστε να υπάρξει συμφωνία με το NBA Europe:



«Εκείνοι έχουν το μοντέλο τους και εμείς το δικό μας. Για να μπορέσουν αυτά τα μοντέλα να εναρμονιστούν, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγές.



Στόχος είναι να βρούμε μια λύση από την οποία θα βγούμε κερδισμένοι και οι δύο. Ρεαλιστικά, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.



Πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι πιο συχνά, να συνεχίσουμε τον διάλογο, να δείχνουμε μεγαλύτερη γενναιοδωρία στην προσέγγισή μας και να παραμείνουμε ευέλικτοι».



Για τη δυναμική της EuroLeague απέναντι στην έλευση του NBA:



«Μαθαίνω πολλά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όταν ανέλαβα τη θέση, υπήρχε έντονος προβληματισμός σχετικά με την έλευση του NBA και το πώς θα αντιδρούσαν ο κόσμος και οι συνεργάτες μας.



Αντιθέτως, η εμπιστοσύνη προς την EuroLeague έχει ενισχυθεί. Υπάρχουν πολλοί επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ομάδες και πάντα τους ρωτώ αν φοβούνται το NBA.



Μου απαντούν ότι είναι ικανοποιημένοι με την EuroLeague. Τους αρέσει το προϊόν, πιστεύουν στο πλάνο και γνωρίζουν ακριβώς πού επενδύουν.



Δεν θα υποτιμούσα ποτέ το γεγονός ότι το NBA έρχεται, ωστόσο τα μηνύματα που λαμβάνουμε μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση».