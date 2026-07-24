Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Κάνγκουα!

Η πρόταση του «Τριφυλλιού» φαίνεται πως ικανοποιεί την Μπερ Σεβά και ο Κινγκς Κάνγκουα πλησιάζει στον Παναθηναϊκό.

Οι πιέσεις των «πράσινων» φαίνεται πως είναι έτοιμες να αποδώσουν καρπούς. Ο Στέφανος Κοτσόλης ετοιμάζεται να φέρει εις πέρας το «deal» με τους Ισραηλινούς αφού η πρόταση των 3.8 εκατ. ευρώ ικανοποιεί τη Χάποελ, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κάποια bonus στο συνολικό πακέτο.

Ο 27χρονος box to box μέσος που έχει μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, πατάει περιοχή και είναι «μηχανάκι» στο κέντρο προοριζόταν για αντικαταστάτης του Πινέδα στην ΑΕΚ. Ωστόσο η απόφαση της Μπερ Σεβά να τον χρησιμοποιήσει στον προκριματικό του Champions League έβγαλε την Ένωση εκτός παιχνιδιού και η πρόταση του Παναθηναϊκού όλα δείχνουν πως θα γίνει αποδεκτή.

Στον Παναθηναϊκό δεν έχουν τόσο μεγάλη ζέση - όπως η ΑΕΚ που παίζει μια «ζαριά» δεκάδων εκατομμυρίων στα Play-Offs - για να χρησιμοποιηθεί στο ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς ο μεγάλος στόχος είναι δίχως άλλο το Πρωτάθλημα.

Ο παίκτης έχει εντοπιστεί και παρακολουθείται εδώ και δύο μήνες από την ομάδα του Παναθηναϊκού και ο 27χρονος από τη Ζάμπια πετάει τη... σκούφια του για να μετακινηθεί στην Ελλάδα και να πάρει ένα μεγάλο συμβόλαιο.

Οι ώρες που τρέχουν στην υπόθεση είναι κρίσιμες και δεν αποκλείεται μέσα στην Παρασκευή να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις.

Το Who is Who

Ο Κάνγκουα ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, από την Happy Heart, με την Χάποελ Μπερ Σεβά να τον αποκτά τον Νοέμβριο του 2017 με την μορφή του δανεισμού για την Κ19. Αφού επέστρεψε στην ομάδα του, πήρε μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2019 για την Μπίλντκον και το καλοκαίρι του ίδιου έτους έφυγε για την Ευρώπη και την Άρσεναλ Τούλα.

Η ρωσική ομάδα πλήρωσε 250 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει και ο Κάνγκουα αγωνίστηκε συνολικά 55 φορές με την φανέλα της, μετρώντας 6 γκολ και 9 ασίστ. Το 2022 ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε για 1.5 εκατ. ευρώ και τον κράτησε μέχρι το 2024, αν και ενδιάμεσα πέρασε ένα τετράμηνο στην Κορτράικ ως δανεικός (12 συμμετοχές - 2 ασίστ).

Στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας αγωνίστηκε συνολικά 56 φορές, με απολογισμό 12 γκολ και 9 ασίστ, με την Μπερ Σεβά (που τον είχε όπως προαναφέραμε στο παρελθόν και στην Κ19) να τον αγοράζει τον Ιούλιο του 2024 για 800 χιλ. ευρώ. Έκτοτε έχει καταγράψει 83 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 29 γκολ και 18 ασίστ,

Σε διεθνές επίπεδο έχει αγωνιστεί 43 φορές με την Εθνική της Ζάμπια, μετρώντας 7 γκολ, ενώ στο παρελθόν πέρασε και από την Κ23.