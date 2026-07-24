Κόμο: Ανέβασε την πρόταση για τον Τσάλομπα

Η Κόμο μεγάλωσε στα 30 εκατομμύρια ευρώ την πρόταση για την απόκτηση του Τρέβο Τσάλομπα.

Βελτιωμένη πρόταση της Κόμο προς την Τσέλσι για τον Τρέβο Τσάλομπα. Η Ιταλική ομάδα διεύρυνε το ποσό στα 30 εκατομμύρια ευρώ, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται σε θετικό κλίμα.

Η προηγούμενη προσφορά της Κόμο ήταν στα 25 εκατομμύρια, ωστόσο θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον διεθνή αμυντικό και από την στιγμή που η Τσέλσι είναι θετική σε σενάριο μεταγραφής η ομάδα του Φάμπρεγκας έκανε αυτή την άνοδο.

Από την πλευρά του παίκτη είναι πρόθυμη η σκέψη να μετακομίσει στο Κόμο, κυρίως από την στιγμή που η ομάδα βρίσκεται σε άνοδο και θα αγωνίζεται στην League Phase του Champions League.