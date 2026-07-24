Δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: Εντολή εισαγγελέα για σύλληψη της συντρόφου του άνδρα που μαχαίρωσε τη 41χρονη

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Ο φερόμενος δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να συλληφθεί και η γυναίκα του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση μοιάζει με θρίλερ, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητεί το τι συνέβη στο κατώφλι της πόρτας του ζευγαριού στη Σύρο, πώς και εάν γνωρίζονταν το ζευγάρι με τη 41χρονη που δολοφονήθηκε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 41χρονη φέρεται να γνώριζε το ζευγάρι από την περιοχή, αλλά οι ίδιοι ισχυρίζονται πως δεν είχαν φιλική σχέση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν οι Αρχές δείχνει τη 41χρονη να πλησιάζει το σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορώντας fullface, γυαλιά και γάντια, ενώ φαίνεται να μη φορά τη στολή εργασίας της, παρά μόνο το παντελόνι.

Κάθεται λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια χτυπάει το κουδούνι. Φαίνεται να κρατάει μαχαίρι την ώρα που χτυπάει το κουδούνι.

Όταν η γυναίκα τής ανοίγει την πόρτα, η 41χρονη διασώστρια φέρεται να την τραυματίζει ελαφρά στο χέρι. Εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της, ακούγοντας τις φωνές, αρπάζει άλλο μαχαίρι και επιτίθεται στη 41χρονη.

Στη συνέχεια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας κυνηγά τη διασώστρια, πετώντας της μια καρέκλα και φωνάζοντας «βοηθήστε με, είναι κλέφτρα!», ενώ η σύζυγός του φωνάζει βοήθεια. Η 41χρονη καταρρέει στο έδαφος.

Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας, το οποίο προβάλλει και το ζευγάρι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Πηγή: iefimerida.gr