ΑΕΚ: Οι τομείς που δουλεύει και επιμένει ο Νίκολιτς με στόχο την εξέλιξη 

Η σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ ήταν αφιερωμένη σε δυο πολύ συγκεκριμένους τομείς: Στο build up και στην επιθετική ανάπτυξη. Αποστολή στην Ολλανδία Νίκος Τζαλίδης

Ο στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι σαφής και ξεκάθαρος. Να εξελίξει το μοντέλο παιχνιδιού πάνω στο οποίο δούλεψε πέρυσι και να βάλει νέους αυτοματισμούς στο γκρουπ που θα βελτιώσουν την ομάδα του και θα την κάνουν απρόβλεπτη. Ο Σέρβος τεχνικός, δούλεψε σήμερα εντατικά με τους ποδοσφαιριστές του ανά γκρουπ στο πως θα βγαίνει η μπάλα σωστά από πίσω με συγκεκριμένες κινήσεις μέσα στο γήπεδο ενώ σε άλλο σημείο του γηπέδου εφαρμόζονταν ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης κυρίως από τα άκρα αλλά και τον άξονα.

Ο Νίκολιτς είχε ρόλο παρατηρητή στις πρώτες ασκήσεις με τους βοηθούς του να κατευθύνουν τα δύο γκρουπ και να δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το πρώτο γκρουπ δούλευε στο μισό γήπεδο στο build up με την πρώτη εξάδα να την αποτελούν οι Ρότα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν και Μαρίν, οι οποίοι λειτουργούσαν εννοείται υπό πίεση, ενώ η άλλη εξάδα που δούλευε πάνω στη συγκεκριμένη άσκηση ήταν οι Χριστακόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πενράις, Μάνταλος και Σαχαμπό. Ουσιαστικά μιλάμε για την τετράδα της άμυνας και τους δύο χαφ που έπρεπε να έχουν συγκεκριμένους αυτοματισμούς και κινήσεις μέσα στο γήπεδο για να σπάσουν την πίεση των αντιπάλων. Στο άλλο μισό γήπεδο, ένα άλλο γκρουπ παικτών δούλευε στην επιθετική ανάπτυξη από τα άκρα και τον άξονα. Οι ακραίοι που έπαιρναν συνήθως την μπάλα μετά από συνδυαστικό παιχνίδι ήταν οι Κοϊτά, Ζουμπκόφ στη μια ομάδα και οι Ελίασον, Κουτέσα. Οι επιθετικοί που επίσης συμμετείχαν στην συγκεκριμένη άσκηση και τελείωναν τις φάσεις ήταν Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς (συν Καραργύρης-Αργυρίου) μια πεντάδα που εναλλασσόταν ανά δυάδες.

Ο Νίκολιτς αρχίζει και... μοντάρει την ομάδα

Μετά την ολοκλήρωση των δύο συγκεκριμένων ασκήσεων ακολούθησε δίτερμα στο μισό γήπεδο. Τη μια ομάδα αποτελούσαν οι Στρακόσα - Μπρινιόλι, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζουμπκόφ, Γιόβιτς, Βάργκα. Και την άλλη οι Μπαλαμώτης, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Χριστακόπουλος, Πενράις, Μάνταλος, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι. Είναι σαφές βάσει επιλογών πως ο Μάρκο Νίκολιτς αρχίζει σιγά σιγά και μοντάρει το σχήμα των βασικών εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων. Έχει μεγάλη σημασία για τον Σέρβο τεχνικό αφενός να επαναφέρει τα επίπεδα χημείας της ομάδας του εκεί που θέλει και αφετέρου να εξελίξει το τακτικό του πλάνο βελτιώνοντας τομείς όπως το build up και η επιθετική ανάπτυξη πιθανόν και με κάποιους αυτοματισμούς καινούργιους που θα δουμε να εκτελούνται.

Τα στοιχεία Πινέδα που λείπουν

Από εκεί και πέρα προφανώς ειναι εξίσου σημαντικό για τον ίδιο τον Νίκολιτς να έχει εδώ στην Ολλανδία το συντομότερο δυνατό τον αντί-Πινέδα προκειμένου να επαναφέρει τα στοιχεια που έδινε ο Μεξικανός με το παιχνίδι του όπως η ταχυδύναμη, η ένταση και η διαρκής κίνηση. Τα διαθέσιμα χαφ που υπάρχουν είναι άλλου τύπου (Κάιρινεν, Μαρίν, Μάνταλος, Σαχαμπό) επομένως είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να ξαναβάλει έναν παίκτη εκεί με πολλά πατήματα μέσα στο γήπεδο, έναν box to box μέσο που θα συνδέει τις γραμμές και θα μπορούσε να κάνει πολλά απο αυτά που έκανε ο Ορμπελίν.