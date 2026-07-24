Βράβευσε το τμήμα σκάκι του Παναθηναϊκού ο Χάρης Δούκας

Το τμήμα σκάκι του Παναθηναϊκού τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για τη φετινή επιτυχία της κατάκτησης του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Το Σκακιστικό Τμήμα του Παναθηναϊκού – Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδος – έγινε δεκτό από τον Χάρη Δούκα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, με αφορμή τη διπλή φετινή του επιτυχία και τιμήθηκε από τον Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος βράβευσε τους αθλητές της ομάδας, απονέμοντας περγαμηνές και μετάλλια με το έμβλημα του Δήμου Αθηναίων, ενώ παράλληλα προσέφερε τιμητική πλακέτα στο Σκακιστικό Τμήμα, αναγνωρίζοντας την προσφορά του συλλόγου στο άθλημα και την πόλη. Οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν με τον Δήμαρχο στιγμές από την πορεία τους προς την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, αναδεικνύοντας τη σημασία της ομαδικότητας, της προσήλωσης και της αγάπης τους για το σκάκι.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, Κυριακή Γαλάνη, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού, Γιώργος Μακρόπουλος. Στις δηλώσεις του, ο κ. Δούκας υπογράμμισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του σκακιού σημειώνοντας ότι και ο ίδιος είναι λάτρης του συγκεκριμένου αθλήματος, κάτι που ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια.