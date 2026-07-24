Ορεκτικό με Μορίτα η Χαλ!

Όπως είχε προβλέψει ο Ατζούν Ιλιτσαλί, η Χαλ αρχίζει να κλείνει και να ανακοινώνει σημαντικές μεταγραφές στην προσπάθεια να χτίσει ένα ρόστερ επιπέδου Premier League.
Την ώρα που η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη μπαίνει στην τελική της ευθεία, η Χαλ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Ιάπωνα μέσου, Χιντεμάσα Μορίτα, ο οποίος μετά από 5 χρόνια στην Σπόρτινγκ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.
Hidemasa Morita is a Tiger 🧡🖤— Hull City (@HullCity) July 24, 2026
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