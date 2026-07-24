Ορεκτικό με Μορίτα η Χαλ!

Η ομάδα του Ατζούν απέκτησε τον Ιάπωνα μέσο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Όπως είχε προβλέψει ο Ατζούν Ιλιτσαλί, η Χαλ αρχίζει να κλείνει και να ανακοινώνει σημαντικές μεταγραφές στην προσπάθεια να χτίσει ένα ρόστερ επιπέδου Premier League.

Την ώρα που η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη μπαίνει στην τελική της ευθεία, η Χαλ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Ιάπωνα μέσου, Χιντεμάσα Μορίτα, ο οποίος μετά από 5 χρόνια στην Σπόρτινγκ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.