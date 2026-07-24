Athens Finals: Η κακοκαιρία σταμάτησε τη δράση στο Σύνταγμα

Τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα έβαλαν πρόωρο τέλος στο πρόγραμμα της ημέρας, καθώς δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων στους άνδρες.
Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η οριστική διακοπή της αγωνιστικής δράσης, με τους συγκεκριμένους αγώνες να μεταφέρονται για το πρωί του Σαββάτου (25/7), πριν από τη συνέχεια του υπόλοιπου προγράμματος.
Η ανακοίνωση της ΕΟΠΕ:
«Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την πλατεία Συντάγματος, για λόγους ασφαλειας διακόπηκαν οι δύο τελευταίοι αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος της Παρασκευής 24/7 στο Athens Finals.
Οι αγώνες μεταφέρονται στο ξεκίνημα του προγράμματος της επόμενης μέρας και οι υπόλοιποι αγώνες θα συνεχιστούν κανονικά».