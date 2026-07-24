Τηλεοπτικά Δικαιώματα της Super League 2026-27

Η Stoiximan Super League 2026-27 ξεκινά στις 22 Αυγούστου, με την ΑΕΚ να μπαίνει στη νέα σεζόν ως πρωταθλήτρια Ελλάδας και να καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Πέρα από το αγωνιστικό ενδιαφέρον, μεγάλο βάρος πέφτει και στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League, καθώς το τοπίο διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Super League 2026-27: Πού θα δείτε τα ματς της πρεμιέρας;

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά σε ποια κανάλια θα μεταδοθούν τα παιχνίδια της πρεμιέρας της Stoiximan Super League 2026-27.

Δείτε αναλυτικά τα Τηλεοπτικά Δικαιώματα Super League 2026-27!

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