Ο Τζέισον Γκρέιντζερ ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση

Ο Τζέισον Γκρέιντζερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του στα 37, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία ευρωπαϊκή καριέρα γεμάτη εμπειρίες και τίτλους.

Ο Τζέισον Γκρέιντζερ αποφάσισε να γράψει τον επίλογο μίας σπουδαίας μπασκετικής διαδρομής.

Ο Ουρουγουανός γκαρντ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, σε ηλικία σχεδόν 37 ετών, μέσω μίας συγκινητικής επιστολής που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Μετά από τόσα χρόνια αφιερωμένα σε αυτό το άθλημα, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω ένα κεφάλαιο που σημάδεψε τη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το μπάσκετ μου έδωσε πολύ περισσότερα από ένα επάγγελμα. Μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω το όνειρο που είχα ως παιδί, όταν έτρεχα στους δρόμους και στα γήπεδα της Ουρουγουάης με μία μπάλα στα χέρια».

Ο Γκρέιντζερ ευχαρίστησε όλες τις ομάδες που πίστεψαν σε εκείνον, ξεχωρίζοντας την Εστουδιάντες, η οποία του άνοιξε την πόρτα όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Παράλληλα αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη Μάλαγα, την Αναντολού Έφες, την Μπασκόνια, την Άλμπα Βερολίνου, τη Βενέτσια και την Πενιαρόλ.

«Παίρνω μαζί μου αναμνήσεις, φιλίες και μαθήματα που θα μείνουν για πάντα», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οικογένειά του, στη σύζυγό του Μιλένα Mαρτίν και στα παιδιά του Τζαν και Κόνορ.

«Είστε χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη νίκη μου», έγραψε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Γκρέιντζερ τόνισε:

«Ήρθε η στιγμή να πω αντίο στο παρκέ. Φεύγω με γεμάτη καρδιά, ήρεμος και ευγνώμων που έζησα πολύ περισσότερα από όσα μπορούσε να φανταστεί εκείνο το παιδί. Τι υπέροχο ταξίδι».