Με σημαντικά προβλήματα σε όλες τις γραμμές οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 3-0 από την Αντβέρπ και σκόρπισαν προβληματισμό.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν βρήκε ποτέ ρυθμό και παρουσίασε σημαντικές αδυναμίες σε άμυνα και δημιουργία στο «Bosuil Stadium». Οι Βέλγοι εκμεταλλεύτηκαν την ανωτερότητά τους στο τελευταίο 20λεπτο, βρήκαν τρεις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα και πήραν μια φιλική νίκη (3-0) που αφήνει μεγάλο προβληματισμό στους «ερυθρόλευκους».

O αγώνας κόντρα στην Αντβέρπ αποτέλεσε το πέμπτο ματς προετοιμασίας για τους «ερυθρόλευκους», έπειτα από τις νίκες κόντρα σε Ράκοβ (2-1), Φορτούνα Σιτάρντ (3-1) την ισοπαλία με την Λέουβεν (1-1), και την ήττα από τον Άγιαξ (1-0).

Τελικό. Αντβέρπ - Ολυμπιακός 3-0. / Full-Time. Royal Antwerp FC - Olympiacos 3-0. pic.twitter.com/NHUJSHw4y1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 24, 2026

Ο τεχνικός της πειραϊκής ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε την ευκαιρία για νέα συμπεράσματα κι ενώ ακολουθεί το Σάββατο (25/7) το τελευταίο φιλικό εκτός συνόρων κόντρα στην Άλκμααρ.

Οι Βέλγοι υπήρξαν καλύτεροι και πιο απειλητικοί στο α΄ημίχρονο, έχοντας αρκετές τελικές προσπάθειες τις οποίες «σκούπισε» ο Μαυροβούνιος κίπερ του Ολυμπιακού, Μπάλσα Πόποβιτς.

Στο 10΄ο πορτιέρε της πειραϊκής ομάδας έβαλε «στοπ» στον Βαλέντσια σε τετ α τετ και κράτησε το μηδέν στην εστία του.

Ο Πόποβιτς πιστώθηκε καίριες επεμβάσεις και σε τελικές προσπάθειες των Σόμερς (15΄), Βάντεπλας (27΄) και Φοφανά (40΄).

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έκλεισε το πρώτο 45λεπτο χωρίς καμία αξιόλογη φάση στην αντίπαλη εστία, κι εκτός από τις σημαντικές επεμβάσεις του Πόποβιτς δεν είχε να επιδείξει απολύτως τίποτα άλλο θετικό στο παιχνίδι της.

Οι Φορτούνης και Μαρτίνς ήταν οι παίκτες που προσπάθησαν με ατομικές ενέργειες να «τρυπήσουν» την άμυνα της Αντβέρπ χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Η πρώτη επικίνδυνη φάση του Ολυμπιακού στο ματς καταγράφηκε στο 49΄. Ο Μαρτίνς με ωραία προσποίηση άδειασε τον αντίπαλο του και «έσπασε» την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Φίλη ο οποίος από θέση βολής σούταρε άουτ.

Στο 68΄η Αντβέρπ άνοιξε το σκορ. Ο Ρέντερς έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, προβολή του Φοφανά και ο Σόμερς από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Η βελγική ομάδα ζευγάρωσε τα τέρματά της στο 74΄ με σου του Φερστράιτεν από το ύψος της περιοχής (2-0).

Τρίτο γκολ για την Αντβέρπ στο 78΄. Έπειτα από σέντρα του Ρέντερς από τα δεξιά ο Σόμερς με πλασέ βρήκε δίχτυα (3-0).

Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Σάλιακα στο 79΄με τον νεαοποκτηθέντα δεξιό μπακ να μπαίνει στο ματς.

O Ολυμπιακός απείλησε με σουτ του Μπακούλα στο 84΄που βρήκε το δεξί δοκάρι και μια κεφαλιά του Ζότα στο 90΄.

Οι «ερυθρόλευκοι» προβλημάτισαν έντονα με την εικόνα τους στην Αμβέρσα και γνώρισαν βαριά ήττα σε ένα φιλικό όπου δεν κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και κινήθηκαν σε χαμηλές...στροφές.

Παρουσίασαν μεγάλα κενά στην ανασταλτική λειτουργία τους, σοβαρές δυσλειτουργίες στο δημιουργικό κομμάτι και έδειξαν να έχουν αρκετά ζητήματα προς διόρθωση ενόψει της συνέχειας.

H σύνθεση του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο (79΄Σάλιακας), Φίλης (71΄Μπακούλας), Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης (80΄Ζότα), Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ (71΄Μασούρας).