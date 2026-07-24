«Θα υπογράψει στους Καβαλίερς ο Χεζόνια»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basketball Sphere», ο Κροάτης φόργουορντ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του για την επιστροφή του στο NBA.
Την μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια από την Ρεάλ Μαδρίτης στους Καβαλίερς, προανήγγειλε ουσιαστικά ο ατζέντης του 31χρονου φόργουορντ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς με μια αινιγματική ανάρτησή του στο «X».
«Η Δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ (σ.σ. γενέτειρα του Χεζόνια) και οι κάτοικοί της ήταν πάντα γνωστοί για την εμπορική τους νοοτροπία. Πέρασαν αιώνες, τα πράγματα άλλαξαν, και τώρα αυτή η νοοτροπία έχει αποκτήσει, κατά κάποιον τρόπο, ιπποτικό, ιππικό (σ.σ. Cavaliers) χαρακτήρα…», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.
Για τον Χεζόνια υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με την ομάδα από το Οχάιο να είναι αυτή που βγαίνει κερδισμένη, κλείνοντας τον Κροάτη.
Ο Χεζόνια είχε επιλεγεί στο Νο5 στο draft του 2015 και στην καριέρα του στο NBA αγωνίστηκε σε Oρλάντο Μάτζι, Νιου Γιορκ Νικς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, από το 2015 έως το 2020.
Έτσι, ο Χεζόνια έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από το ΝΒΑ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αμερική, έχοντας δώσει τα χέρια με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.
🚨 BREAKING NEWS: Mario Hezonja is returning to the NBA and will sign with the Cleveland Cavaliers! 💥— Basketball Sphere (@BSphere_) July 24, 2026
His agent, Misko Raznatovic, traditionally used a riddle on X to reveal where Hezonja will continue his career.
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