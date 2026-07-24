«Θα υπογράψει στους Καβαλίερς ο Χεζόνια»

Ο Κροάτης φόργουορντ έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει στο NBA και βρίσκεται μια ανάσα από την μετακίνησή τους στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basketball Sphere», ο Κροάτης φόργουορντ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του για την επιστροφή του στο NBA.

Την μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια από την Ρεάλ Μαδρίτης στους Καβαλίερς, προανήγγειλε ουσιαστικά ο ατζέντης του 31χρονου φόργουορντ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς με μια αινιγματική ανάρτησή του στο «X».

«Η Δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ (σ.σ. γενέτειρα του Χεζόνια) και οι κάτοικοί της ήταν πάντα γνωστοί για την εμπορική τους νοοτροπία. Πέρασαν αιώνες, τα πράγματα άλλαξαν, και τώρα αυτή η νοοτροπία έχει αποκτήσει, κατά κάποιον τρόπο, ιπποτικό, ιππικό (σ.σ. Cavaliers) χαρακτήρα…», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Dubrovacka republika i njeni zitelji su odvajkada bili poznati po trgovackom mentalitetu. Vekovi su prosli, stvari su se menjale, i sada je taj mentalitet nekako postao viteski, konjanicki…..😃#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 24, 2026

Για τον Χεζόνια υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με την ομάδα από το Οχάιο να είναι αυτή που βγαίνει κερδισμένη, κλείνοντας τον Κροάτη.

Ο Χεζόνια είχε επιλεγεί στο Νο5 στο draft του 2015 και στην καριέρα του στο NBA αγωνίστηκε σε Oρλάντο Μάτζι, Νιου Γιορκ Νικς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, από το 2015 έως το 2020.

Έτσι, ο Χεζόνια έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από το ΝΒΑ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αμερική, έχοντας δώσει τα χέρια με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.