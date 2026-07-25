Στο 10% το ποσοστό της Μπερσεβά για Κάνγκουα

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Άγνωστες υποθέσεις» το ποσοστό μεταπώλησης που δόθηκε στη Χάποελ Μπερσεβά είναι 10% κι όχι 25% όπως μετέδωσαν οι Ισραηλινοί.

Ο Κινγκς Κάνγκουα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, με τους Ισραηλινούς νωρίτερα να κάνουν αναφορά στο ποσοστό μεταπώλησης που συμφωνήθηκε στο deal του Τριφυλλιού με την Χάποελ Μπερσεβά.

Η αλήθεια είναι ότι στην συμφωνία του Παναθηναϊκού με τους Ισραηλινούς προβλέπεται ποσοστό μεταπώλησης, όμως δεν είναι στο 25%, όπως ανέφερε το δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Στην εκπομπή του SDNA, «Άγνωστες Υποθέσεις», αποκαλύφθηκε ότι το ποσοστό μεταπώλησης που δόθηκε στην Χάποελ Μπερσεβά από τον Παναθηναϊκό ανέρχεται στο 10%.