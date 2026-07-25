Τραμπ: «Ο Λεμπρόν ίσως είναι ρατσιστής, Μάικλ Τζόρνταν μέχρι τέλους» (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε θέση στο debate για τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών στο NBA, επιλέγοντας τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ενημερώθηκε για την μετακίνηση του Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια 76ερς και κλήθηκε να επιλέξει τον GOAT ανάμεσα στον 42χρονο φόργουορντ και τον Μάικλ Τζόρνταν.

«Ίσως ο ΛεΜπρον να είναι ρατσιστής. Αλλά ίσως να μην του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν μόνο οι άνθρωποι που μου αρέσουν, οπότε θα έλεγα, Μάικλ Τζόρνταν μέχρι τέλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.