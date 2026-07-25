Τραμπ: «Ο Λεμπρόν ίσως είναι ρατσιστής, Μάικλ Τζόρνταν μέχρι τέλους» (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ενημερώθηκε για την μετακίνηση του Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια 76ερς και κλήθηκε να επιλέξει τον GOAT ανάμεσα στον 42χρονο φόργουορντ και τον Μάικλ Τζόρνταν.
«Ίσως ο ΛεΜπρον να είναι ρατσιστής. Αλλά ίσως να μην του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν μόνο οι άνθρωποι που μου αρέσουν, οπότε θα έλεγα, Μάικλ Τζόρνταν μέχρι τέλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Trump: "Maybe LeBron is a racist. But maybe he doesn't like Trump. I don't know. I only like people that like me, so I would say Michael Jordan all the way." pic.twitter.com/57WNqHWSHH— Aaron Rupar (@atrupar) July 24, 2026