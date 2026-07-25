«Ενδιαφέρον από Ισπανία και Γερμανία για τον Μαντί Καμαρά»

Σε μεταγραφικά σενάρια εμπλέκει τον Μαντί Καμαρά ο Γάλλος δημοσιογράφος, Σεμπαστιάν Ντενίς που αναφέρει ότι για τον χαφ του ΠΑΟΚ υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Ισπανίας και της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Γάλλου ρεπόρτ, ο Μαντί Καμαρά έχει μπει στην μεταγραφική αγορά, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Για τον μέσο του ΠΑΟΚ έχει προκύψει ενδιαφέρον από Χετάφε, Ράγιο Βαγιεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντζ, που εξετάζουν «ζεστά» την περίπτωση του Αφρικανού μέσου, για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του.

Ο Σεμπαστιάν Ντενίς, μάλιστα αναφέρει ότι ο Καμαρά δέχθηκε κρούση και από την Κρουζέιρο, όμως απέρριψε το ενδεχόμενο μετακόμισης στην Βραζιλία, αφού προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στην Ευρώπη.