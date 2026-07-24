ΕΟΚ και Λιόλιος ψάχνουν 500.000€ για την ασφάλεια του Γιάννη!

Με το ταμείο να είναι… μείον, το περυσινό πριμ του 1 εκατ ευρώ να αγνοείται, η ΕΟΚ βγαίνει στην αγορά και ψάχνει 500.000€ για να παρέχει «ασφάλεια» συμμετοχής στον Γιάννη προκειμένου να αγωνιστεί στα do or die προκριματικά του Αυγούστου!

Μια αποκάλυψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έφερε στο φως η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» by Elabet.

Οι ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία καθιστούν επιτακτική πλέον τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παράθυρο του Αυγούστου με Ουκρανία και Ισπανία. Για να αγωνιστεί όμως πρέπει να ασφαλιστεί.

Η ΕΟΚ δεν θεώρησε σκόπιμο να τον ασφαλίσει με Πορτογαλία και Ρουμανία θεωρώντας σε συνεργασία με τον Σπανούλη βατά τα παιχνίδια και τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν φέρει την Εθνική με την πλάτη στον τοίχο.

Η ΕΟΚ πλέον ψάχνει απεγνωσμένα μισό εκατομμύριο για να παρέχει ασφάλεια συμβολαίου στον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάπως χωρίς αυτή δε μπορεί να αγωνιστεί και φυσικά οι Χιτ που μόλις τον απέκτησαν στρώνοντας πακτωλό εκατομμυρίων στα πόδια του, δεν πρόκειται να επιτρέψουν το ρίσκο.

Το πρόβλημα είναι ότι η Ομοσπονδία του μπάσκετ έχει ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην επικοινωνία και σε άλλες αχρείαστες «ανάγκες» κι έτσι υπάρχει κόσμος απλήρωτος, χαμένες δικαστικές υποθέσεις που οφείλει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ταυτόχρονα δεν έχει δώσει στους παίκτες το ένα εκατομμύριο πριμ που είχε τάξει ο Λιόλιος για το περυσινό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ.

Ολα αυτά εν μέσω της δίνης του δικαστικού σκανδάλου και της πανωλεθρίας που γνώρισε ο Λιόλιος με το αποτέλεσμα να βάζει σε σοβαρά ερωτηματικά το μέλλον του ως πρόεδρος της ΕΟΚ αφού με βάση τις ποινές κινδυνεύει να κηρυχθεί έκπτωτος.

Τα 500.000 ευρώ πάντως αναζητούνται…

