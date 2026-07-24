Sport5: «Κράτησε 25% ποσοστό μεταπώλησης για τον Κάνγκουα η Χάποελ Μπερ Σεβά»

Δημοσίευμα από το Ισραήλ αναφέρεται στα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής του Κινγκς Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» έφτασε σε πλήρη συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην ομάδα την επόμενη Παρασκευή, αφού παίξει πρώτα στο δεύτερο ματς των Ισραηλινών με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ για τα προκριματικά του Champions League.

Η Χάποελ μάλιστα ανακοίνωσε ήδη την πώληση του ποδοσφαιριστή στον Παναθηναϊκό και το «sport5» αναφέρεται στα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, τονίζοντας ότι οι «πράσινοι» θα καταβάλουν συνολικά 4 εκατ. ευρώ για την αγορά του Κάνγκουα.

Από αυτά, ένα ποσό της τάξεως των 670 χιλ. ευρώ θα καταλήξει στον Ερυθρό Αστέρα, λόγω συμφωνίας που είχαν κάνει οι δύο ομάδες, ενώ οι Ισραηλινοί θα διατηρήσουν και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%, που μπορεί να φέρει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία τους σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του Κάνγκουα από το «Τριφύλλι».