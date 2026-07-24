Ανακοίνωσε Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό η Χάποελ Μπερ Σεβά (pic)

Η Χάποελ Μπερ Σεβά ανακοίνωσε κι επίσημα πλέον την πώληση του Κινγκς Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα από την Χάποελ Μπερ Σεβά, με τον 27χρονο χαφ από την Ζάμπια να έρχεται στην Αθήνα την επόμενη Παρασκευή, αφού προηγουμένως θα αγωνιστεί στην ρεβάνς των Ισραηλινών με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ.

Η Χάποελ πάντως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πώληση του ποδοσφαιριστή στον Παναθηναϊκό, ενώ η ανακοίνωση του «Τριφυλλιού» θα ακολουθήσει μετά την άφιξη του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση:

«Η μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα συμφωνήθηκε με τον ελληνικό Παναθηναϊκό. Ο Κινγκς θα αγωνιστεί στον αγώνα της ρεβάνς εναντίον της Βίκινγκουρ, και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή στην Ελλάδα».

סוכמה העברתו של קינגס קנגאווה לפנאתנייקוס היוונית. קינגס ישחק במשחק הגומלין מול ויקינגור, ואחריו ימריא לבדיקות רפואיות ולחתימה ביוון. pic.twitter.com/XyO7Wydh0F — Hapoel Be'er Sheva 🇮🇱 (@HBS_FC) July 24, 2026

Το Who is Who

Ο Κάνγκουα ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, από την Happy Heart, με την Χάποελ Μπερ Σεβά να τον αποκτά τον Νοέμβριο του 2017 με την μορφή του δανεισμού για την Κ19. Αφού επέστρεψε στην ομάδα του, πήρε μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2019 για την Μπίλντκον και το καλοκαίρι του ίδιου έτους έφυγε για την Ευρώπη και την Άρσεναλ Τούλα.

Η ρωσική ομάδα πλήρωσε 250 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει και ο Κάνγκουα αγωνίστηκε συνολικά 55 φορές με την φανέλα της, μετρώντας 6 γκολ και 9 ασίστ. Το 2022 ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε για 1.5 εκατ. ευρώ και τον κράτησε μέχρι το 2024, αν και ενδιάμεσα πέρασε ένα τετράμηνο στην Κορτράικ ως δανεικός (12 συμμετοχές - 2 ασίστ).

Στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας αγωνίστηκε συνολικά 56 φορές, με απολογισμό 12 γκολ και 9 ασίστ, με την Μπερ Σεβά (που τον είχε όπως προαναφέραμε στο παρελθόν και στην Κ19) να τον αγοράζει τον Ιούλιο του 2024 για 800 χιλ. ευρώ. Έκτοτε έχει καταγράψει 83 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 29 γκολ και 18 ασίστ,

Σε διεθνές επίπεδο έχει αγωνιστεί 43 φορές με την Εθνική της Ζάμπια, μετρώντας 7 γκολ, ενώ στο παρελθόν πέρασε και από την Κ23.