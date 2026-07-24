Έβαλαν γκολ και στην τηλεθέαση χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Οι ευρωπαϊκές μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού χθες κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι δύο ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τα προκριματικά του Europa League και του Conference League, αντίστοιχα, ξεχώρισαν στον χθεσινοβραδινό τηλεοπτικό ανταγωνισμό. Τα δυο ματς μεταδόθηκαν ζωντανά από τα κανάλια των ιδιοκτητών τους, του ΠΑΟΚ από το Open και του Παναθηναϊκού από τον ΣΚΑΪ.

Πρώτη, χρονικά, ήταν η αναμέτρηση του «δικεφάλου του Βορρά» με την Ντιναμό Κιέβου, που σημείωσε 17,7% στο σύνολο και 17,2% στο «δυναμικό κοινό». Μια ώρα αργότερα ακολούθησε εκείνη των «πρασίνων» με την ουγγρική Πάκσι που σημείωσε 19,5% στο σύνολο και 19,8% στο «δυναμικό κοινό».

Μάλιστα, στη δεύτερη κατηγορία κοινού ο αγώνας του Παναθηναϊκού ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της ημέρας.