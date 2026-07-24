Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Τολιόπουλος, ανακοινώνεται από τον Άρη

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Βασίλης Τολιόπουλος, που θα συνεχίσει στον Άρη.

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Έλληνα άσου στο «τριφύλλι», αφού οι «πράσινοι» συμφώνησαν με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Τολιόπουλος θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Άρη.

Ο 30χρονος άσος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, έμεινε και τυπικά ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, που προχώρησε σε ακόμα μία πώληση παίκτη και τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί κι επίσημα από τον Άρη.

«Ευχαριστoύμε, Βασίλη! Εμφανίστηκε, έκανες τη δουλειά σου και αποδείχτηκες εξαιρετικός επαγγελματίας και συμπαίκτης. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου», ανέφερε η ανάρτηση του «τριφυλλιού».