JAECOO 5: Προηγμένη τεχνολογία σε υβριδική και ηλεκτρική έκδοση από 26.200€ (pics)

Δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός και ολοκληρωμένη πρόταση κινητικότητας για την καθημερινότητα.

Η JAECOO ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο JAECOO 5, ένα σύγχρονο compact SUV που διατίθεται σε δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, πλήρως υβριδική (SHS-H) και αμιγώς ηλεκτρική (EV). Με μοντέρνα σχεδίαση, υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα, το νέο μοντέλο έρχεται να προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν κινητικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Το JAECOO 5 συνδυάζει τις δυνατότητες της υβριδικής τεχνολογίας Super Hybrid System (SHS-H) με τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στην έκδοση EV, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών. Από την αστική μετακίνηση έως τα μεγάλα ταξίδια, το νέο SUV της JAECOO σχεδιάστηκε για να προσφέρει άνεση, αποδοτικότητα, ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης.

JAECOO 5 SHS-H: Υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς χωρίς ανάγκη φόρτισης

Η πλήρως υβριδική έκδοση του JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί το προηγμένο Super Hybrid System (SHS-H), προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η προηγμένη αρχιτεκτονική του συστήματος συνδυάζει έναν αποδοτικό turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT), εξασφαλίζοντας άριστη συνεργασία όλων των επιμέρους συστημάτων.

Στην καθημερινή οδήγηση, το JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την εκκίνηση και στις χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, ομαλή επιτάχυνση και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Όταν απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς, όπως κατά την έντονη επιτάχυνση ή στις υψηλότερες ταχύτητες, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης και οι ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται αρμονικά, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο SUV που προσαρμόζεται αυτόματα στις απαιτήσεις κάθε διαδρομής, προσφέροντας υψηλά επίπεδα άνεσης, εκλεπτυσμένη ποιότητα κύλισης και μια ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, χωρίς να απαιτείται καμία αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες του οδηγού.

JAECOO 5 SHS-H: Συνδυαστική αυτονομία έως 905 km και αποδοτικότητα για κάθε διαδρομή και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 5,3 l/100 km (WLTP)

Το JAECOO 5 SHS-H ξεχωρίζει επίσης για τη μεγάλη του αυτονομία, καθώς επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 905 km, προσφέροντας τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων με λιγότερες στάσεις για ανεφοδιασμό.

Η υβριδική τεχνολογία του μοντέλου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί την απόδοση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ενώ η ομαλή εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες κίνησης συμβάλλει σε μια πιο φυσική και άνετη οδηγική εμπειρία. Το JAECOO 5 SHS-H αποτελεί έτσι μία ιδανική επιλογή για οδηγούς που θέλουν να απολαμβάνουν την ηλεκτρική αίσθηση στην καθημερινότητα, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

JAECOO 5 EV: Ηλεκτρική αυτονομία έως 402 km για τη σύγχρονη καθημερινότητα

Για όσους επιλέγουν την αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση, το JAECOO 5 EV αποτελεί μία πλήρη και ιδιαίτερα σύγχρονη πρόταση. Η ηλεκτρική έκδοση εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς, προσφέροντας άμεση απόκριση, αθόρυβη λειτουργία και ομαλή επιτάχυνση από την πρώτη στιγμή.

Το JAECOO 5 EV διαθέτει μπαταρία 61 kWh και προσφέρει συνολική αυτονομία WLTP έως 402 km, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης αλλά και των πιο απαιτητικών διαδρομών. Παράλληλα, η ταχεία φόρτιση DC έως 130 kW επιτρέπει φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά, διευκολύνοντας σημαντικά τη χρήση του οχήματος στην πράξη.

Η ηλεκτρική έκδοση ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης, όπως Active Grille Shutter, δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, Vehicle-to-Load (V2L), Pet Mode, Camping Mode, Parking Climate Mode και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής.

Pet Friendly από τον σχεδιασμό του

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν το νέο JAECOO 5 είναι η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στις μετακινήσεις με κατοικίδια. Η JAECOO ενσωμάτωσε λύσεις που σχεδιάστηκαν εξαρχής με γνώμονα την ασφάλεια, την άνεση και την ευεξία των τετράποδων επιβατών.

Πιστοποίηση TÜV SÜD για τα υλικά των καθισμάτων

Το JAECOO 5 διαθέτει υλικά επένδυσης καθισμάτων πιστοποιημένα από την TÜV SÜD ως Pet Friendly, προσφέροντας χαμηλές εκπομπές VOC, αντιβακτηριακή προστασία 99,9% και αυξημένη αντοχή σε γρατζουνιές, για μεγαλύτερη ασφάλεια, υγιεινή και ευκολία συντήρησης στην καθημερινή χρήση.

Παράλληλα, η JAECOO διαθέτει ειδικά αξεσουάρ για μετακινήσεις με κατοικίδια, όπως προστατευτικό χώρου αποσκευών, αναδιπλούμενη ράμπα, διαχωριστικό ασφαλείας και ειδικό φορητό μπολ νερού, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για την πόλη και τις εξορμήσεις στη φύση.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και πλούσιος εξοπλισμός

Η ασφάλεια αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά την εξέλιξη του νέου JAECOO 5. Το μοντέλο εξοπλίζεται με έως και 19 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία υποστηρίζουν τον οδηγό σε κάθε διαδρομή και συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων.

Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, διατίθενται μεταξύ άλλων:

• Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go

• Αυτόνομη Πέδηση Έκτακτης Ανάγκης (AEB)

• Προειδοποίηση Εμπρόσθιας Σύγκρουσης (FCW)

• Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LKA)

• Προειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα (LDW)

• Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλού Σημείου (BSD)

• Rear Cross Traffic Alert

• Υποβοήθηση Αλλαγής Λωρίδας

• Αναγνώριση Ορίων Ταχύτητας

• Intelligent High Beam

• Driver Monitoring System

• Πανοραμική κάμερα 540°

Πέρα από τα ηλεκτρονικά συστήματα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην παθητική ασφάλεια. Η δομή του αμαξώματος αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής σε κρίσιμα σημεία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα άκαμπτου κελύφους προστασίας για όλους τους επιβάτες.

Σύγχρονη σχεδίαση, τεχνολογία και premium αίσθηση

Το νέο JAECOO 5 ακολουθεί τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, με καθαρές επιφάνειες, έντονες ακμές και SUV παρουσία. Η κάθετη μάσκα, τα Full LED φωτιστικά σώματα και οι ισορροπημένες αναλογίες δημιουργούν μια δυναμική και σύγχρονη εικόνα, ενώ το εσωτερικό του μοντέλου εστιάζει στην άνεση, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία.

Η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay® και Android Auto™, η ασύρματη φόρτιση και οι λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου συνθέτουν ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

SHS-H και EV με πλούσιο βασικό εξοπλισμό

Το νέο JAECOO 5 διατίθεται στην ελληνική αγορά τόσο στην υβριδική έκδοση SHS-H όσο και στην αμιγώς ηλεκτρική EV, με δύο επίπεδα εξοπλισμού που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, διατηρώντας κοινή φιλοσοφία: υψηλή τεχνολογία και ολοκληρωμένο επίπεδο άνεσης και ασφάλειας ήδη από τη βασική έκδοση.

JAECOO 5 SHS-H

Η έκδοση Select περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Full LED φωτιστικά σώματα

Δερμάτινο & θερμαινόμενο τιμόνι

Ψηφιακό πίνακα οργάνων 8.88 ίντσων

Μεγάλη κεντρική οθόνη infotainment LCD 13.2 ιντσών

Είσοδος χωρίς κλειδί (keyless)

Ενεργοποίηση κινητήρα & κλιματισμού από απόσταση με κλειδί

Ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay® & Android Auto™

Διζωνικό αυτόματο κλιματισμό

Υφασμάτινα θερμαινόμενα καθίσματα

6 ηχεία

Κάμερα οπισθοπορείας (με δυναμικές γραμμές υποβοήθησης)

Αεροτομή

19 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS)

Ζάντες Αλουμινίου 18 ιντσών

Η έκδοση Exclusive προσθέτει:

Σταθερή πανοραμική ηλιοροφή

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα

Δερμάτινα θερμαινόμενα & αεριζόμενα καθίσματα

Ηλεκτρικά θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Προηγμένο ηχοσύστημα SONY® (8 ηχεία)

Ατμοσφαιρικός φωτισμός

Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου

Κάμερα με πανοραμική απεικόνιση 540°

Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες

Ράγες Οροφής

Φιμέ πίσω τζάμια

Ηλεκτρική πόρτα Πορτμπαγκάζ

JAECOO 5 EV

Η ηλεκτρική έκδοση διατηρεί την ίδια φιλοσοφία εξοπλισμού, εμπλουτίζοντας παράλληλα το πακέτο με λειτουργίες που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση, όπως:

Προγραμματισμός φόρτισης

Vehicle-to-Load (V2L)

Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής

Active Grille Shutter

Εμπρός αποθηκευτικός χώρος (Frunk) 35 λίτρων

Smart Sunshade

Pet mode

Camping mode

Parking climate mode

Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας

Η λογική της JAECOO είναι ξεκάθαρη: ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης που θα επιλέξει ο πελάτης, το επίπεδο τεχνολογίας, άνεσης και ασφάλειας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

JAECOO 5 SHS-H Μετάδοση Κίνησης FWD - κίνηση στους εμπρός τροχούς Κιβώτιο Ταχυτήτων DHT - Dedicated Hybrid Transmission Κινητήρας Βενζίνης 1.5 TGDI Turbo 5ης γενιάς Αριθμός κυλίνδρων 4 κύλινδροι Κυβισμός 1499 cc Ονομαστική ισχύς θερμικού κινητήρα 105 kW (143 PS) Ροπή θερμικού κινητήρα 215 Nm Ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα 150 kW (204 PS) Συνδυαστική ισχύς 165 kW (224 PS) Συνδυασμός ροπής 295 Nm Επιτάχυνση (0-100km/h) 7,9 s Τελική ταχύτητα 175 km/h Αριθμός θέσεων 5 Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 2.044 kg (2.719 kg με τρέιλερ) Διαστάσεις – Μήκος x Πλάτος x Ύψος 4380 *1860*1650 mm Μεταξόνιο 2620 mm Χωρητικότητα Χώρου Αποσκευών 410 / 1.180 L Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 51 L Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,83 kWh Συνδυασμένη αυτονομία σε km (WLTP) 905 km Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) 120 g/km Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) 5,3 L/100km





JAECOO 5 ΕV Μετάδοση Κίνησης FWD – κίνηση στους εμπρός τροχούς Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα 155 kW (211 PS) Μέγιστη ροπή 288 Nm Επιτάχυνση (0-100km/h) 7,7 s Τελική ταχύτητα (km/h) 175 Αριθμός θέσεων 5 Διαστάσεις – Μήκος x Πλάτος x Ύψος (mm) 4380*1860*1650 mm Μεταξόνιο (mm) 2620 mm Χωρητικότητα Χώρου Αποσκευών (L) 480 /1214 L Χωρητικότητα Μπαταρίας 61 Kwh Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC 10,3 kW Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC 130 kW Φόρτιση DC : 30% - 80% σε 28 λεπτά Φόρτιση AC: 0-100% σε 8 ώρες Συνολική αυτονομία WLTP έως 402 km Κατανάλωση ενέργειας WLTP 16,5 kWh/100 km Εκπομπές CO₂ WLTP 0 g/km

Οι τιμές των JAECOO 5 SHS-H & JAECOO 5 EV στην Ελλάδα

Για την πλήρως υβριδική έκδοση JAECOO 5 SHS-H

JAECOO 5 SHS-H Select 26.900 € ( 26.200 €* )

JAECOO 5 SHS-H Exclusive 30.500 € (29.800 €*)

Για την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση JAECOO 5 EV

JAECOO 5 EV Select 35.900 € ( 28.900 €*)

JAECOO 5 EV Exclusive 37.900 € (30.900 €*)

*Για το JAECOO 5 SHS-H ισχύει προωθητική ενέργεια ύψους 700 €.

*Για το JAECOO 5 EV παρέχεται συνολικό όφελος πελάτη έως 7.000 €, εκ των οποίων 4.000 € προωθητική ενέργεια της εταιρείας και 3.000 € αφορούν την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.»

Ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης για ιδιώτες και επαγγελματίες

Για την ακόμη ευκολότερη απόκτηση του νέου JAECOO 5 SHS-H και EV, η OMODA & JAECOO προσφέρει μια σειρά σύγχρονων και ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Οι διαθέσιμες λύσεις επιτρέπουν τη διαμόρφωση του ιδανικού πλάνου αγοράς, με ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης και τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών σχημάτων αποπληρωμής.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα παρέχονται μέσω των δύο συνεργαζόμενων τραπεζικών οργανισμών, Santander Consumer Finance και Eurobank, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις οικονομικές τους απαιτήσεις.

Ενδεικτικά, για το νέο JAECOO 5 SHS-H και EV διατίθενται τα ακόλουθα προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους και αυξημένη ευελιξία. Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης γκάμας χρηματοδοτικών λύσεων που είναι διαθέσιμες μέσω του επίσημου δικτύου OMODA & JAECOO.

Για την απόκτηση του νέου JAECOO 5 EV, διατίθεται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Green Credit EV με προνομιακό επιτόκιο 6,9% και μια σειρά πρόσθετων παροχών που διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την αγορά του οχήματος.

Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος:

Προκαταβολή από 0%

Διάρκεια χρηματοδότησης από 12 έως 96 μήνες

Επιτόκιο πελάτη 6,9% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,60%)

Διαχειριστικά έξοδα 280 €

Σταθερές μηνιαίες δόσεις

Το πρόγραμμα συνδυάζεται με την αγορά 12μηνης ασφάλισης οχήματος και Προγράμματος Προστασίας Δανείου.

Για την απόκτηση του νέου JAECOO 5 SHS-H, διατίθεται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Green Credit με σταθερό επιτόκιο 7,9% και ευέλικτους όρους χρηματοδότησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος:

Προκαταβολή από 0%

Διάρκεια χρηματοδότησης από 12 έως 96 μήνες

Σταθερό επιτόκιο πελάτη 7,9% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,60%)

Διαχειριστικά έξοδα 280 €

Σταθερές μηνιαίες δόσεις

Το πρόγραμμα συνδυάζεται με την αγορά 12μηνης ασφάλισης οχήματος και Προγράμματος Προστασίας Δανείου.

Για το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης και τις πιο πρόσφατες προσφορές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα www.omodajaecoo.gr ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης OMODA & JAECOO.

Η νέα πρόταση της JAECOO για τη σύγχρονη μετακίνηση

Με το νέο JAECOO 5, η JAECOO διευρύνει την παρουσία της στην κατηγορία των Compact SUV παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και δύο διαφορετικές επιλογές εξηλεκτρισμένης κίνησης.

Η υβριδική έκδοση SHS-H απευθύνεται σε όσους αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης χωρίς να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική EV αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους επιλέγουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, η ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα, την ψηφιακή εμπειρία, την ασφάλεια και τις λύσεις για μετακινήσεις με κατοικίδια αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του νέου μοντέλου, το οποίο σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται από τον Όμιλο Emil Frey, Γενικός Διανομέας των επιβατικών OMODA & JAECOO, Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας. Παράλληλα, το πανελλαδικό εξουσιοδοτημένο δίκτυο της OMODA & JAECOO εξασφαλίζει τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, άμεσα διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Σε συνδυασμό με τις εργοστασιακές εγγυήσεις – 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης – τη δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια καθώς και τη διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών, οι οδηγοί απολαμβάνουν τη σιγουριά ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία επεκτείνονται πολύ πέρα από την αγορά του οχήματος.

Η πλήρης γκάμα της OMODA & JAECOO στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα OMODA 5 SHS-H και EV, OMODA 9 SHS-P, JAECOO 7 SHS-P και SHS-H, καθώς και το ολοκαίνουργιο JAECOO 5 στις εκδόσεις SHS-H και EV.

Το νέο JAECOO 5 είναι διαθέσιμο για test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Μαρούσι, Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.